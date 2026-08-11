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Dhanbad News: सेवा और समर्पण संस्था ने मनाया अनोखा सावन उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में सेवा और समर्पण संस्था ने 101 सब्जी बेचने वाली बहनों के बीच चूड़ी, बिंदियों और मेहंदी का वितरण किया। सेक्रेटरी मनीषा सिंह ने बताया कि त्योहारों का आनंद सभी के साथ बांटने का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में 50 जरूरतमंदों को छाते भी वितरित किए गए।

Dhanbad News: सेवा और समर्पण संस्था ने मनाया अनोखा सावन उत्सव

Dhanbad News: धनबाद। सेवा और समर्पण संस्था ने स्टील गेट में सब्जी बेचने वाली 101 बहनों के बीच चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, हल्दी और सिंदूर वितरित कर सावन उत्सव मनाया। सेक्रेटरी मनीषा सिंह ने कहा कि ये बहनें त्योहार की परवाह किए बिना अपने रोजगार में जुटी रहती हैं। इसलिए संस्था का प्रयास है कि हर त्योहार की खुशियां जरूरतमंदों के साथ बांटी जाएं। इसके साथ ही हाईवे पर 50 जरूरतमंदों को छाते भी वितरित किए गए। मौके पर अध्यक्ष काजल झा समेत अन्य मौजूद थीं।

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