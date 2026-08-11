Dhanbad News: सेवा और समर्पण संस्था ने मनाया अनोखा सावन उत्सव
Dhanbad News: धनबाद में सेवा और समर्पण संस्था ने 101 सब्जी बेचने वाली बहनों के बीच चूड़ी, बिंदियों और मेहंदी का वितरण किया। सेक्रेटरी मनीषा सिंह ने बताया कि त्योहारों का आनंद सभी के साथ बांटने का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में 50 जरूरतमंदों को छाते भी वितरित किए गए।
Dhanbad News: धनबाद। सेवा और समर्पण संस्था ने स्टील गेट में सब्जी बेचने वाली 101 बहनों के बीच चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, हल्दी और सिंदूर वितरित कर सावन उत्सव मनाया। सेक्रेटरी मनीषा सिंह ने कहा कि ये बहनें त्योहार की परवाह किए बिना अपने रोजगार में जुटी रहती हैं। इसलिए संस्था का प्रयास है कि हर त्योहार की खुशियां जरूरतमंदों के साथ बांटी जाएं। इसके साथ ही हाईवे पर 50 जरूरतमंदों को छाते भी वितरित किए गए। मौके पर अध्यक्ष काजल झा समेत अन्य मौजूद थीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।