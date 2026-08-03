Dhanbad News: प्रतिरोध की शक्ति देता है प्रेमचंद का साहित्य : डॉ मृणाल
Dhanbad News: झरिया के श्री अग्रवाल धर्मशाला में जनवादी लेखक संघ ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर 'आज के विमर्श में प्रेमचंद' विषयक गोष्ठी का आयोजन किया। आलोचकों ने प्रेमचंद के साहित्य को समाज में सौहार्द बनाए रखने और प्रतिरोध की शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। विभिन्न कहानियों का पाठ भी हुआ।
Dhanbad News: झरिया के श्री अग्रवाल धर्मशाला में रविवार को जनवादी लेखक संघ के तत्वावधान में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर 'आज के विमर्श में प्रेमचंद' विषयक गोष्ठी हुई। प्रथम सत्र में आलोचक डॉ. मृणाल ने कहा कि आज समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रेमचंद का साहित्य प्रतिरोध की शक्ति देता है। नारायण चक्रवर्ती ने बताया कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखने पर उनका पहला संग्रह 'सोज़े वतन' जब्त हुआ था। प्रो. आलमगीर ने उन्हें दो भाषाओं का सेतु और अध्यक्ष अनवर शमीम ने प्रासंगिक कथाकार बताया। दूसरे सत्र में कमलेश ने 'खिड़की', रूपलाल बेदिया ने 'धुरी' और इम्तियाज गदर ने 'दातून वाली बुढ़िया' कहानी का पाठ किया।
मार्टिन जॉन और चितरंजन गोप लुकाठी ने लघु कथाएं सुनाईं। समीक्षा शिशिर संतोष और डॉ. हसन निजामी ने की। गोष्ठी में डॉ. लालदीप, शिवकुमार पंडित, मधुसूदन पासवान, काशीनाथ चटर्जी, हेमंत मिश्रा, डॉ. शमीम अहमद, मनोज चौरसिया, इम्तियाज़-बिन-अज़ीज, डॉ. युनूस फ़िरदौसी, महादेव चटर्जी, डॉ. तस्लीम आरिफ़, मो. अनीस, सादिर ख़ान, अशोक कुमार निषाद, मो. नौशाद, प्रजा पासवान, भगवान दास, नीरज, विनोद पासवान, रामवृक्ष धाड़ी, जनकदेव जनक व शिवबालक पासवान उपस्थित थे। संचालन कुमार अशोक और धन्यवाद ज्ञापन ज़ियाउर्रहमान ने किया।
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