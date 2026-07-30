Dhanbad News: अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर में मनी महर्षि वेद व्यास की जयंती
Dhanbad News: चिरकुंडा में अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉ अशोक कुमार वर्मा और अन्य ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर चर्चा की गई।
Dhanbad News: चिरकुंडा नीचे बाजार स्थित अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई गई। स्कूल के प्राचार्य डॉ अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर शोभा ठाकुर, मार्गरीटा नाग, सुनीता राय, बॉबी शा, सोनी शा, कृष्णा मुखर्जी, कृष्णा बर्मन आदि थे।
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