Dhanbad News: केके आईटीआई बेकारबांध में कैंपस सेलेक्शन
Dhanbad News: धनबाद के केके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन केके आईटीआई बेकारबांध में मारूति सुजुकी द्वारा कैंपस सेलेक्शन का आयोजन हुआ। 370 विद्यार्थियों ने लिखित परीक्षा दी, जिसमें से 230 छात्रों का चयन साक्षात्कार के बाद किया गया। संस्थान के अधिकारियों ने चयनित छात्रों को बधाई दी।
Dhanbad News: धनबाद। केके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन केके आईटीआई बेकारबांध धनबाद में बुधवार को मारूति सुजुकी गुजरात की ओर से कैंपस सेलेक्शन का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा में 370 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। साक्षात्कार के बाद 230 छात्रों का अंतिम रूप से चयन किया गया। संस्थान के चेयरमैन रवि चौधरी, डायरेक्टर रिची रवि, कंपनी प्रतिनिधि निकुंज यादव, आईटीआई प्राचार्य विवेक कुमार,टीपीओ दिनेश कुमार महतो समेत अन्य ने चयनित छात्रों को बधाई दी।
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