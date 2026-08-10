Dhanbad News: भारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ब्लॉक दो रीजनल स्टोर में सेंधमारी कर चोरी
Dhanbad News: बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक दो क्षेत्र में एक अज्ञात अपराधी ने रीजनल स्टोर में सेंधमारी कर बैटरी, वायर और अन्य सामग्री चुरा ली। सीआईएसएफ जवानों ने कर्मचारियों को सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। नोडल पदाधिकारी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है और जांच की मांग की है।
Dhanbad News: बाघमारा, प्रतिनिधि। बीसीसीएल के ब्लॉक दो क्षेत्र अंतर्गत रीजनल स्टोर से अज्ञात अपराधियों ने स्टोर के सेड में सेंधमारी कर बैटरी, वायर समेत अन्य सामग्री की चोरी कर ली। इस संबंध में ब्लॉक दो के नोडल पदाधिकारी (सुरक्षा) जोगिंदर सिंह ने बाघमारा पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए कारवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि रविवार प्रथम पाली में तैनात सीआईएसएफ जवान द्वारा रीजनल स्टोर में कार्यरत कर्मियों को घटना की सूचना दी। सूचना के उपरांत कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मियों ने पाया कि स्टोर के सेड संख्या-3 में सेंधमारी कर वहां रखें दो बैटरी, कीमती वायर समेत अन्य सामग्री की चोरी कर ली।
इस संबंध में ब्लॉक दो क्षेत्रीय नोडल पदाधिकारी (सुरक्षा) को लिखित शिकायत देते हुए कारवाई की मांग की है। बता दें कि उक्त क्षेत्रीय रीजनल स्टोर में सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीआईएसएफ जवानों की ड्यूटी होती है। इसके बाद भी चोरी की घटना होने के बाद कंपनी के सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता दिख रहा है। इधर पुलिस लिखित शिकायत के आलोक में जांच करने की बात कह रही है।
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