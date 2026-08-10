Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: भारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ब्लॉक दो रीजनल स्टोर में सेंधमारी कर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक दो क्षेत्र में एक अज्ञात अपराधी ने रीजनल स्टोर में सेंधमारी कर बैटरी, वायर और अन्य सामग्री चुरा ली। सीआईएसएफ जवानों ने कर्मचारियों को सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। नोडल पदाधिकारी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है और जांच की मांग की है।

Dhanbad News: भारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ब्लॉक दो रीजनल स्टोर में सेंधमारी कर चोरी

Dhanbad News: बाघमारा, प्रतिनिधि। बीसीसीएल के ब्लॉक दो क्षेत्र अंतर्गत रीजनल स्टोर से अज्ञात अपराधियों ने स्टोर के सेड में सेंधमारी कर बैटरी, वायर समेत अन्य सामग्री की चोरी कर ली। इस संबंध में ब्लॉक दो के नोडल पदाधिकारी (सुरक्षा) जोगिंदर सिंह ने बाघमारा पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए कारवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि रविवार प्रथम पाली में तैनात सीआईएसएफ जवान द्वारा रीजनल स्टोर में कार्यरत कर्मियों को घटना की सूचना दी। सूचना के उपरांत कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मियों ने पाया कि स्टोर के सेड संख्या-3 में सेंधमारी कर वहां रखें दो बैटरी, कीमती वायर समेत अन्य सामग्री की चोरी कर ली।

इस संबंध में ब्लॉक दो क्षेत्रीय नोडल पदाधिकारी (सुरक्षा) को लिखित शिकायत देते हुए कारवाई की मांग की है। बता दें कि उक्त क्षेत्रीय रीजनल स्टोर में सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीआईएसएफ जवानों की ड्यूटी होती है। इसके बाद भी चोरी की घटना होने के बाद कंपनी के सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता दिख रहा है। इधर पुलिस लिखित शिकायत के आलोक में जांच करने की बात कह रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BCCL Crime News Dhanbad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।