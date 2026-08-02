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Dhanbad News: सरायढेला में टोटो चालक की पीट-पीट कर हत्या, हंगामा

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: सरायढेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर में टोटो चालक करण कुमार राम की लॉठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक के पिता ने आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस संतोषजनक कार्रवाई का आश्वासन दे रही है।

Dhanbad News: सरायढेला में टोटो चालक की पीट-पीट कर हत्या, हंगामा

Dhanbad News: सरायढेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर में शनिवार सुबह पांच बजे टोटो चालक करण कुमार राम की लॉठी-डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में उसके शरीर में 20 से अधिक जख्म मिले हैं। मृतक जगजीवन नगर में हनुमान मंदिर के पास अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने दो आरोपियों सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इधर, घटना से आक्रोशित परिजन व मुहल्ले के अन्य लोग शनिवार की देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर कोर्ट मोड़ स्थित रणधीर वर्मा चौके पहुंचे और वहां टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। कुछ देरी तक परिजन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की और मुआवजे की मांग करते हुए वहां हंगामा करते रहे। धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए भीड़ को सड़क से हटाया।

मृतक के पिता का आरोप

मृतक के पिता राम प्रवेश डोम ने पड़ोस में रहने वाले सेंट्रल अस्पताल के ड्रेसर व बीसीसीएलकर्मी मुक्तेश्वर महतो, शिव प्रकाश और कन्हाई लाल भट्टाचार्य पर करण को जबरन घर के अंदर खींच कर लॉठी-डंडे से पीटकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने टीम को सक्रिय किया और फौरन कन्हाई लाल और शिव प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुक्तेश्वर की तलाश की जा रही है। पिता के अनुसार घटना की चश्मदीद गवाह मुहल्ले की लाली देवी ने इस पूरी बर्बरता को देखा है। राम प्रवेश डोम ने पुलिस को बताया कि सुबह साढ़े पांच बजे उनके भाई के ससुर राम प्रसाद ने बताया कि उनका पुत्र करण जिला स्कूल जाने वाली सड़क पर जामुन के पेड़ के पास पड़ा हुआ है। पिता घरवालों के साथ पहुंचे तो देखा कि बेटा कराह रहा था。

करण का अंतिम बयान

मरने पहले करण ने बताया लाली का नाम पिता ने पुलिस को बताया कि कराहते हुए बेटे ने बताया कि लाली देवी से जानकारी ले लें। जब घरवाले लाली के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि रात साढ़े तीन बजे कन्हाई लाल के घर से जोर-जोर से आवाज आ रही थी। उनकी नींद खुली तो उन्होंने सुना कि कोई न मारने की गुहार लगा रहा है। 15 से 20 मिनट के बाद तीनों आरोपी करण को अधमरा स्थिति में लाकर लाली के घर के सामने फेंक दिया। लाली यह देख शोर मचाने लगी तो आरोपियों ने 50 मीटर दूर करण को ले जाकर जामुन पेड़ के नीचे तड़पते छोड़ दिया।

पुरानी रंजिश का मामला

पैर में जख्म के कारण नहीं चला पा रहा था टोटो पिता ने बताया कि करण के पैर में पहले से गंभीर जख्म थे, जिसके कारण वह कई दिनों से टोटो नहीं चला पा रहा था और घर पर ही था। वह नशे का आदी था। शनिवार सुबह वह नशे की हालत में आरोपियों के घर की तरफ चला गया होगा। पुरानी रंजिश में उसकी हत्या की गई। वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि करण सुबह के वक्त उनके घर में चोरी के इरादे से घुसा था।

सामान्य प्रश्न

करण कुमार राम की हत्या कैसे हुई?
करण कुमार राम की हत्या लॉठी-डंडे से पीट-पीटकर की गई।
Ravikant Jha

लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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