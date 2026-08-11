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Dhanbad News: -बाइक सवार युवकों ने टैंकर चालक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बाघमारा में महुदा-राजगंज फोरलेन सड़क पर बाइक सवार तीन युवकों ने एक टैंकर चालक की बेरहमी से पिटाई की। चालक जान बचाकर पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुस गया। यह घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है।

Dhanbad News: -बाइक सवार युवकों ने टैंकर चालक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

Dhanbad News: बाघमारा, प्रतिनिधि। महुदा-राजगंज फोरलेन सड़क पर मधुबन थाना क्षेत्र के महेशपुर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास रविवार रात को बाइक सवार तीन युवकों ने टैंकर चालक की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। चालक किसी तरह जान बचाकर पेट्रोल पंप के ऑफिस के अंदर घुस गया।

घटना का विवरण

वारदात की पूरी तस्वीर पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक बोकारो से कतरास स्थित कांको पेट्रोल पंप के लिए ईंधन लेकर जा रहा था। रास्ते में तेलमोच्चो स्थित दामोदर नदी पुल पर लगे जाम के दौरान बाइक सवार तीन युवकों के साथ चालक की कहासुनी हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

इसके बाद बाइक सवार युवक टैंकर का पीछा करने लगे। इसी बीच टैंकर चालक वाहन को लेकर महेशपुर स्थित पेट्रोल पंप पहुंच गया। पीछे से पहुंचे तीनों युवकों ने बिना कुछ कहे सुने लाठी-डंडों से उस पर हमला बोल दिया। चालक किसी तरह जान बचाकर पंप के ऑफिस रूम में घुस गया।

अपराधियों की पहचान

इधर सूचना मिलते ही मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑफिस में बंद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने-बुझाने के बाद वह गंतव्य के लिए रवाना हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना रविवार रात को हुई।
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