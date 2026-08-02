Dhanbad News: कर्ज लौटने को कहा तो साले ने जीजा का सिर फोड़ा
Dhanbad News: धनबाद में एक व्यक्ति ने कर्ज के पैसे मांगने पर अपने साले पर लोहे की रड और लात-घूसों से हमला किया। इस मारपीट में जीजा का सिर फूट गया और उसकी कूल्हे व नाक की हड्डी भी टूट गई। मामला 15 दिन पुराना है, और इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। कर्ज के पैसे मांगने पर साले ने जीजा पर लोहे की रड और लात-घूसों से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में जीजा का सिर फूट गया। जबकि उनका कूल्हे और नाक की हड्डी भी टूट गई। मामला 15 दिन पुराना है। शनिवार को जेसी मल्लिक रोड प्रीत विहार कॉलोनी तिवारी खटाल निवासी ललन महतो ने मामले की शिकायत धनबाद थाना में कई। ललन ने पुलिस को बताया कि 16 जुलाई की रात साला डोमनपुर बरवाअड्डा निवासी साधुचरण महतो उर्फ धर्मेंद्र महतो उनके घर आया था। ललन महतो ने जब साले से अपने उधार दिए हुए पांच हजार रुपए मांगे तो वह आगबबूला हो गया।
साले ने जान से मारने की नीयत से ललन के सिर पर लोहे की रड से हमला कर दिया। घटना के बाद उनकी पत्नी गंधारी देवी ने पुलिस के डर से अपने भाई को घर से भगा दिया।
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