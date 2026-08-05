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Dhanbad News: मैथन -कुमारधुबी का डायवर्सन रोड बहा,आवागमन हुआ बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण के ठेकेदार और पीडब्लूडी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण डायवर्शन रोड बह गई। इससे स्कूल, कॉलेज के बच्चे और आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। भाकपा माले नेता नागेन्द्र कुमार ने चेतावनी दी कि यदि विकारों का समाधान नहीं किया गया, तो स्थानीय लोग आंदोलन कर सकते हैं।

मैथन -कुमारधुबी का डायवर्सन रोड बहा,आवागमन हुआ बाधित
मैथन -कुमारधुबी का डायवर्सन रोड बहा,आवागमन हुआ बाधित

Dhanbad News: मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण के ठेकेदार व पीडब्लूडी के अधिकारियों के लापरवाही के कारण आखिरकार डायवर्शन रोड मंगलवार की देर रात बह गई।लोगो का जो डर था,वह आखिर सच साबित हुई। मैथन-कुमारधुबी का लिंक पूरी तरह बंद हो गए।स्कूल,कॉलेज के बच्चे व आम लोग हो रहे हैं परेशान।टेम्पो,टोटो चालकों को रोजी-रोटी का बना सवाल। मालूम हो कि मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण व डायवर्शन रोड व्यस्थित करने के सवाल पर शुरूआती दौर से ही लापरवाही बरती जा रही थी।जिसकी जानकारी लगातार स्थानिय निवासियों,जनप्रतिनिधियों व माले नेता नागेन्द्र कुमार ने सवाल उठाते रहे है।समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन,ठेकेदार व पीडब्लूडी के अघिकारियों को संज्ञान में देते रहे है।लेकिन

कोई सुनने वाला नही है।लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहावत चरितार्थ हो रहा था。

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पुल निर्माण की स्थिति

पुल निर्माण के शुरूआती दौर में ठेकेदार के मुन्शी,मैनेजर व पीडब्लूडी के जेई आते थे।लेकिन आधा पोल ढलाई होने के बाद किसी को कोई अता-पता नही है।पुल निर्माण की गति ऐसा है कि चार-पांच मजदूर ठुकठाक काम करते रहते है। व्यव्स्था नही रहने के कारण एक ढलाई के जुगाड खोलकर दुसरे ढलाई में लगाया जाता है।मजदूर अपने हिसाब से काम करते रहते हैं,कोई देखने वाला नही है।

डायवर्शन रोड की समस्या

डायवर्शन रोड को व्यस्थित करने की बात भी लोग हर हमेशा उठाते रहे है।लेकिन डायवर्शन रोड को अपने हाल पर छोड दिया गया है।जिसके चलते हर रोज यातायात में परेशानी हो रही थी और दुर्घटनाएं आम बात हो गई थी और आज तो डायवर्शन रोड ही बह गई।

नेता की चेतावनी

भाकपा माले नेता नागेन्द्र कुमार ने कहा कि एक दो दिन में डायवर्शन रोड व्यवस्थित कर सुचारु रुप से चालू करवाई जाए और पुल निर्माण में तेज़ी लाई जाए नही तो स्थानीय लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जायेगें।जिसकी पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार,पीडब्लूडी व जिला प्रशासन की होगी।

सामान्य प्रश्न

डायवर्शन रोड क्यों बह गई?
डायवर्शन रोड ठेकेदार और पीडब्लूडी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण बह गई।
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