Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में गोताखोरों की तत्परता से बची पिता-पुत्र की जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: मुनीडीह स्थित भटिंडा फॉल में एक बड़ी घटना टल गई। पश्चिम बंगाल के एक पर्यटक का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। उसे बचाने में उसका पुत्र भी तेज बहाव में बहने लगा। लेकिन स्थानीय गोताखोरों की साहसिकता से दोनों की जान सुरक्षित बच गई।

Dhanbad News: भटिंडा फॉल में गोताखोरों की तत्परता से बची पिता-पुत्र की जान

Dhanbad News: मुनीडीह स्थित भटिंडा फॉल में शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। पश्चिम बंगाल से परिवार संग घूमने आए एक व्यक्ति का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। वहीं, उसे बचाने के प्रयास में उसका पुत्र भी पानी के तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि, मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों की साहसिक तत्परता से दोनों की जान सुरक्षित बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के पर्यटक झरने के पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इसी दौरान पिता का पैर फिसल गया और वे पानी में गिर गए। पिता को डूबता देख पुत्र उन्हें बचाने आगे बढ़ा, लेकिन वह भी तेज धार की चपेट में आ गया। पिता ने किसी तरह किनारे की चट्टान पकड़कर खुद को संभाला, जबकि पुत्र बहाव के साथ आगे बहने लगा। घटना देखते ही स्थानीय गोताखोर नितेश महतो और दीपक महतो ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया。

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: भटिंडा फॉल की तेज धार में बहे तीन युवक, एक की मौत

घटना के संदर्भ में

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व शुक्रवार को भी भटिंडा फॉल में गिरिडीह निवासी 19 वर्षीय ओम प्रकाश पंडित उर्फ गोलू की डूबने से मौत हो गई थी। लगातार दो दिनों में हुए हादसों के बाद भटिंडा फॉल पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने और पर्यटकों की आवाजाही को लेकर कड़े नियम लागू करने की मांग तेज हो गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भटिंडा फॉल में आज क्या हुआ?
आज भटिंडा फॉल में एक पिता और पुत्र को डूबने से बचाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।