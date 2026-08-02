Dhanbad News: भटिंडा फॉल में गोताखोरों की तत्परता से बची पिता-पुत्र की जान
Dhanbad News: मुनीडीह स्थित भटिंडा फॉल में एक बड़ी घटना टल गई। पश्चिम बंगाल के एक पर्यटक का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। उसे बचाने में उसका पुत्र भी तेज बहाव में बहने लगा। लेकिन स्थानीय गोताखोरों की साहसिकता से दोनों की जान सुरक्षित बच गई।
Dhanbad News: मुनीडीह स्थित भटिंडा फॉल में शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। पश्चिम बंगाल से परिवार संग घूमने आए एक व्यक्ति का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। वहीं, उसे बचाने के प्रयास में उसका पुत्र भी पानी के तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि, मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों की साहसिक तत्परता से दोनों की जान सुरक्षित बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के पर्यटक झरने के पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इसी दौरान पिता का पैर फिसल गया और वे पानी में गिर गए। पिता को डूबता देख पुत्र उन्हें बचाने आगे बढ़ा, लेकिन वह भी तेज धार की चपेट में आ गया। पिता ने किसी तरह किनारे की चट्टान पकड़कर खुद को संभाला, जबकि पुत्र बहाव के साथ आगे बहने लगा। घटना देखते ही स्थानीय गोताखोर नितेश महतो और दीपक महतो ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया。
घटना के संदर्भ में
गौरतलब है कि एक दिन पूर्व शुक्रवार को भी भटिंडा फॉल में गिरिडीह निवासी 19 वर्षीय ओम प्रकाश पंडित उर्फ गोलू की डूबने से मौत हो गई थी। लगातार दो दिनों में हुए हादसों के बाद भटिंडा फॉल पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने और पर्यटकों की आवाजाही को लेकर कड़े नियम लागू करने की मांग तेज हो गई है।
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