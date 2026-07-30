Dhanbad News: धनबाद में बीएनआई ब्लैक डायमंड्स का शुभारंभ

Dhanbad News: धनबाद में बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल (बीएनआई) के पहले संस्थापक चैप्टर बीएनआई ब्लैक डायमंड्स का शुभारंभ हुआ। 75 सदस्यों के साथ, यह स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करेगा। बीएनआई का उद्देश्य व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। शहर के व्यावसायिक बिजनेस नेटवर्किंग एवं रेफरल संगठन बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल (बीएनआई) ने बुधवार को धनबाद के पहले संस्थापक चैप्टर बीएनआई ब्लैक डायमंड्स का शुभारंभ किया। 75 संस्थापक सदस्यों के साथ चैप्टर की शुरुआत हुई।

चैप्टर की स्थापना मौके पर बीएनआई धनबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतुल डोकानिया ने कहा कि यह केवल एक नए चैप्टर की शुरुआत नहीं, बल्कि धनबाद के व्यापारिक भविष्य की नई नींव है। उन्होंने विश्वास जताया कि सहयोग, विश्वास और रेफरल की संस्कृति के माध्यम से बीएनआई शहर के व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा।

उद्यमियों को अवसर साथ ही स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। वक्ताओं ने कहा कि बीएनआई धनबाद का उद्देश्य केवल व्यावसायिक नेटवर्किंग तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के व्यापारिक माहौल को नई दिशा देना है।

ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ना संस्था के वैश्विक सिद्धांत के तहत सदस्य एक-दूसरे के व्यवसाय को गुणवत्तापूर्ण रेफरल, आपसी विश्वास और दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धनबाद चैप्टर के शुभारंभ के साथ ही धनबाद के सदस्यों को बीएनआई के वैश्विक नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से वे 76 देशों में फैले लगभग 3.5 लाख व्यवसायियों तथा भारत के 145 शहरों में सक्रिय 76 हजार से अधिक उद्यमियों और पेशेवरों से संपर्क स्थापित कर सकेंगे, जिससे स्थानीय व्यवसाय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

समारोह में भागीदारी समारोह में उद्योगपति, व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, अधिवक्ता, वित्तीय सलाहकार, रियल एस्टेट विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित उद्यमी समेत बीएनआई इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न शहरों से आए अतिथि शामिल हुए।