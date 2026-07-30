Dhanbad News: शमशेर नगर में रक्तदान शिविर, 100 लोगों ने किया महादान
Dhanbad News: झरिया के शमशेर नगर स्थित बीसीसीएल कॉलोनी में शोणित फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 100 लोगों ने रक्त दान किया। रक्त संग्रह एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशियलिटी रक्त केंद्र की टीम ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।
Dhanbad News: झरिया के शमशेर नगर स्थित बीसीसीएल कॉलोनी में बुधवार को शोणित फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड, धनबाद चैप्टर के सचिव मो. अलाउद्दीन की सक्रिय भूमिका रही। एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशियलिटी रक्त केंद्र की टीम ने रक्त संग्रह किया। शिविर में क्षेत्र के लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर शाहिद एजाज, आफताब आलम, तनवीर एजाज, नदीम गद्दी, तौसीफ इकबाल, शहाबुद्दीन, शाहबाज, अरबाज, महबूब आलम, वसीम खान, अलाउद्दीन, वाजिद हुसैन, पार्षद अलीम अंसारी, भाजपा नेता योगेंद्र यादव, संदीप सिंह और पूर्व पार्षद अनूप साव मौजूद थे।
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