Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: शमशेर नगर में रक्तदान शिविर, 100 लोगों ने किया महादान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: झरिया के शमशेर नगर स्थित बीसीसीएल कॉलोनी में शोणित फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 100 लोगों ने रक्त दान किया। रक्त संग्रह एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशियलिटी रक्त केंद्र की टीम ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।

Dhanbad News: शमशेर नगर में रक्तदान शिविर, 100 लोगों ने किया महादान

Dhanbad News: झरिया के शमशेर नगर स्थित बीसीसीएल कॉलोनी में बुधवार को शोणित फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड, धनबाद चैप्टर के सचिव मो. अलाउद्दीन की सक्रिय भूमिका रही। एशियन द्वारकादास जालान सुपर स्पेशियलिटी रक्त केंद्र की टीम ने रक्त संग्रह किया। शिविर में क्षेत्र के लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर शाहिद एजाज, आफताब आलम, तनवीर एजाज, नदीम गद्दी, तौसीफ इकबाल, शहाबुद्दीन, शाहबाज, अरबाज, महबूब आलम, वसीम खान, अलाउद्दीन, वाजिद हुसैन, पार्षद अलीम अंसारी, भाजपा नेता योगेंद्र यादव, संदीप सिंह और पूर्व पार्षद अनूप साव मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।