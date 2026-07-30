Dhanbad News: संत इग्नासियस लोयला फीस्ट पर रक्तदान शिविर

Dhanbad News: धनबाद। संत इग्नासियस लोयला फीस्ट पर बुधवार को डिनोबिली स्कूल सिंदरी में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जेसुइट प्रोविंस के प्रोविंशियल रेवरेंट फादर सनी जैकब एसजे ने किया। शिविर में 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सिंदरी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने भी रक्तदान किया। मौके पर रेवरेंट फादर केएम जोशेफ एसजे, रेवरेंट फादर जोशी जेवियर एसजे, प्राचार्या प्रीता सोजन, उप-प्रधानाध्यापिका रिनीता साहा, अनुप पांडेय व ज्योति बर्णवाल उपस्थित रहे। शिविर के संचालन में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौशलेंद्र सिंह, बेनजीर प्रवीण, कुमार मधुरेंद्र सिंह, ओंकार मिश्रा व सदर अस्पताल के आशीष कुमार, निताय, शर्मिष्ठा चटर्जी, विनोद कुमार और सुधीर बर्णवाल ने भूमिका निभाई।