Dhanbad News: समरसता पर्व पर विधायक ने मंदिरों में टेका माथा
Dhanbad News: भाजपा की सामाजिक समरसता पर्व के तहत झरिया विधायक रागिनी सिंह ने गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न मंदिरों में पूजा की। उन्होंने राधा-कृष्ण मंदिर, बूढ़ा बाबा शिव मंदिर और मां रक्षाकाली धाम में जाकर अलौकिक आशीर्वाद लिया। विधायक ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए भाजपा की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की बात की।
Dhanbad News: भाजपा के सामाजिक समरसता व एकता पर्व के तहत गुरु पूर्णिमा पर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने बुधवार को विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना की। उन्होंने झरिया नगर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर (धर्मशाला रोड), बूढ़ा बाबा शिव मंदिर (फुलारीबाग) और मां रक्षाकाली धाम (पोद्दार पाड़ा) में पूजा अर्चना कर गुरुओं का आशीर्वाद लिया। विधायक ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा हमारी महान परंपरा का पर्व है। उन्होंने जोर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपराओं और सामाजिक समरसता को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मौके पर विष्णु त्रिपाठी, दिलीप भारती, अजय वर्मा काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक थे।
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