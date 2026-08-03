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Dhanbad News: पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो को देखने अस्पताल आदित्य साहू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रविवार को सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो से एसजेएएस अस्पताल में मुलाकात की। इस मौके पर सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा, इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी, पुत्र प्रशांत एवं पुत्री निशि महतो भी उपस्थित थे।

Dhanbad News: पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो को देखने अस्पताल आदित्य साहू

Dhanbad News: धनबाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो से एसजेएएस अस्पताल में रविवार को मुलाकात की। साथ में सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा, इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी, पुत्र प्रशांत एवं पुत्री निशि महतो भी मौजूद थे।

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