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Dhanbad News: महुदा में बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भाजपा नेता विकास प्रसाद अग्रवाल ने महुदा क्षेत्र की खराब बिजली व्यवस्था को लेकर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन दिया। पिछले कई दिनों से उपभोक्ताओं को महुदा बाजार में 10 घंटे भी निर्बाध बिजली नहीं मिल रही। उन्होंने महुदा बाजार की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाव भी दिया, जिसके लिए कार्यपालक अभियंता ने आश्वासन दिया।

Dhanbad News: महुदा में बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग

Dhanbad News: महुदा क्षेत्र की बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता विकास प्रसाद अग्रवाल ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर महुदा बाजार की नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि शहरी क्षेत्र घोषित होने के बावजूद महुदा बाजार में उपभोक्ताओं को पिछले कई दिनों से औसतन 10 घंटे भी निर्बाध बिजली नहीं मिल रही, जिससे आम जनता, व्यापारी और विद्यार्थियों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने महुदा बाजार की लाइन को गणेशपुर फीडर से जोड़ने तथा सिनीडीह पेट्रोल पंप से मछियारा बस्ती तक चार नए बिजली पोल लगाकर 11 केवी लाइन विस्तार का सुझाव दिया, ताकि वैकल्पिक आपूर्ति संभव हो सके।

कार्यपालक अभियंता ने 15 अगस्त से पहले महुदा की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ कर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। मौके पर जिप अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर सिंह और अविनाश पाठक भी मौजूद थे।

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