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Dhanbad News: 2 अगस्त को शक्ति जयंती समारोह में तेतुलमुड़ी पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भारत की जनता पार्टी ने 2 अगस्त को शहीद शक्तिनाथ महतो की 78 वीं जयंती समारोह के लिए प्रेस वार्ता की। समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहु होंगे। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा और पौधरोपण का आयोजन होगा। यह समारोह विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाएगा।

Dhanbad News: 2 अगस्त को शक्ति जयंती समारोह में तेतुलमुड़ी पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

Dhanbad News: शहीद शक्तिनाथ महतो की तेतुलमुड़ी स्थित पैतृक गांव में 2 अगस्त को आयोजित 78 वीं जयंति समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता किया।‌ पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि इस जयंती समारोह में मुख्य अतिथि रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य आदित्य साहु मुख्य रूप से भाग लेंगे। कपुरिया मोड़ से प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन कर जुलूस के शक्ल में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कहा कि समाज के‌ लिए बदलाव व परिवर्तन लाने वाले महापुरूषो व समाज सुधारको को भाजपा हमेशा याद करती है।

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समारोह की तैयारी

पार्टी का सोच है कि उनकी प्रेरणा व बिचारों को प्रत्येक जनता तक पहुंचाया जाए। अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने व शहीद शक्ति के संघर्ष एवं योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। शहीद महतो के अनुज भाजपा के वरीय नेता सुरेश महतो ने कार्यक्रम की विस्तृत‌ जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धांजलि सभा में धनबाद‌ व गिरीडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी व ढुलू महतो, विधायको में राज सिन्हा, रागिणी सिंह, नागेंद्र महतो, शत्रुघ्न महतो, रोशन लाल चौधरी, तिवारी महतो ने समारोह में भाग लेने की सहमति जताई है।‌ इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलो के नेता, अधिकारी, सामाजिक संगठन, संगठित व असंगठित मजदूर, बीसीसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित ग्रामीण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

विशेष आयोजन

कहा कि तेतुलमुड़ी मे भव्य‌ जयंति समारोह का आयोजन होगा। सुबह से ही‌ आगमकद प्रतिमा पर माल्यापर्ण होगा। इस दौरान पौधरोपण भी किया जाएगा। बता दें कि शहीद शक्तिनाथ महतो की 78 वीं जयंती समारोह तेतुलमुड़ी के अलावे तेतुलमारी शक्ति चौक, टाटा सिजुआ 12 नंबर में भी मनाया जाएगा। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रमंडलीय प्रभारी सुरेश महतो, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र महतो, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जलाल अंसारी, महेश पासवान, तेतुलमारी मंडल अध्यक्ष असिम दत्ता, रमेश महतो, प्रदीप वर्मा, विष्णु महतो आदि उपस्थित थे।

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न

78 वीं जयंती समारोह कब आयोजित किया जाएगा?
78 वीं जयंती समारोह 2 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।
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