Dhanbad News: बाइक मिस्त्री की दो अंगुलियां कटी, धनबाद रेफर
Dhanbad News: जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जीतपुर निवासी एक बाइक मिस्त्री मोहम्मद अरबाज खान के दाहिने हाथ की दो अंगुलियां जामाडोबा स्थित गैरेज में एक दुर्घटना में कट गईं। बाइक की चेन कवर खोलते समय तेज गति से घूम रही चेन उनके हाथ में आ गई। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर किया गया।
Dhanbad News: जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जीतपुर निवासी मोहम्मद अरबाज खान नामक एक बाइक मिस्त्री के दाहिने हाथ की दो अंगुलियां कट गईं। घटना जामाडोबा स्थित एक बाइक गैरेज की है, जहां अरबाज काम करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार, गुरुवार की दोपहर अरबाज एक बाइक की चेन कवर खोलकर मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से घूम रही बाइक की चेन की चपेट में उसका हाथ आ गया, जिससे उसकी दो अंगुलियां कटकर अलग हो गईं। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे जामाडोबा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कटी उंगलियों को प्लास्टिक में सुरक्षित रखकर बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद एसएनएमएमसीएच रेफर कर दिया।
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