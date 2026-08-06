Dhanbad News: पीके राय कॉलेज में हिन्दी व इतिहास का ओपेन मेरिट कटऑफ 84 फीसदी

Dhanbad News: बीबीएमकेयू ने धनबाद और बोकारो के 13 डिग्री कॉलेजों में खाली सीटों के लिए दूसरी चयन सूची जारी की है। छात्राओं का नामांकन 14 अगस्त तक होगा। पीके राय कॉलेज में कई विषयों का कटऑफ अधिक गया है, जिसमें हिन्दी और इतिहास का ओपेन मेरिट कटऑफ 84.46 फीसदी है।

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। बीबीएमकेयू ने धनबाद व बोकारो के 13 डिग्री कॉलेजों में खाली सीटों के लिए दूसरी चयन सूची बुधवार को जारी कर दी है। दूसरी चयन सूची में शामिल छात्र-छात्राओं का नामांकन गुरुवार से होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। विवि एडमिशन सेल ने संबंधित सूची जारी कर दी है।

कॉलेजों में विषयवार कटऑफ पीके राय मेमोरियल कॉलेज में दूसरी चयन सूची में भी कई विषयों का कटऑफ अधिक गया है। हिन्दी व इतिहास में ओपेन मेरिट (ओपी) कैटेगरी का कटऑफ 84.46 फीसदी गया है। जेनरल का कटऑफ भी 80 व 82 फीसदी है। इंग्लिश का ओपेन मेरिट कटऑफ 82.81, जेनरल का 82.14 फीसदी है। कई विषयों में सीट से अधिक आवेदन होने के कारण बीसी वन, बीसी टू, एससी व एसटी का कटऑफ भी अधिक गया है।

40 कॉलेजों में खाली सीटों के लिए आवेदन 40 कॉलेजों में खाली सीटों के लिए आवेदन कल से : धनबाद व बोकारो के 40 डिग्री कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक कोर्स व तीन वर्षीय वोकेशनल कोर्स में खाली सीटों पर नामांकन के लिए सात अगस्त को चांसलर पोर्टल खुलेगा। संबंधित शिड्यूल जारी कर दिया गया है। विवि की वेबसाइट पर संबंधित कॉलेजों की सूची व विषयवार खाली सीटों का ब्योरा जारी किया गया है। छात्र-छात्राएं पोर्टल के माध्यम से 16 अगस्त तक संबंधित विषयों में नामांकन के लिए आवेदन कर पाएंगे। पहली चयन सूची 19 अगस्त को जारी की जाएगी। चयनित छात्र-छात्राओं का नामांकन 20 अगस्त से 29 अगस्त तक होगा। दूसरी चयन सूची दो सितंबर को जारी होगी। वर्तमान में 30 हजार से अधिक सीटें डिग्री कॉलेजों के विभिन्न विषयों में खाली हैं।

कॉलेजों में विषयवार कटऑफ पीके राय कॉलेज धनबाद : कॉमर्स : ओपेन मेरिट 76.84, जनरल 72.1,बीसी वन 51, बीसी टू 63.2। इंग्लिश : ओपेन मेरिट 82.81, जनरल 82.14, बीसी वन 80.34, बीसी टू 79.38, ईडब्ल्यूएस 53.56, एससी 65। हिन्दी : ओपेन मेरिट 84.46, जनरल 80.34, बीसी वन 81, बीसी अू 69,एससी 54.6, एसटी 61। इतिहास ओपेन मेरिट 84.46, जनरल 82.4, बीसी वन 81.37, बीसी टू 70, एससी 72.2, एसटी 62.83। बीबीए: ओपेन मेरिट 67.77, जेनरल 64.2,बीसी टू 60.4। बीसीए : ओपेन मेरिट 79.31, जेनरल 69, बीसी टू 58।

बीएसके कॉलेज मैथन : इतिहास : ओपेन मेरिट 72, जेनरल 52। राजनीति विज्ञान : ओपेन मेरिट 69.6 जेनरल 49.44।

आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर : इतिहास : ओपेन मेरिट 77.25, जनरल 71.07, बीसी वन : 75.19, बीसी टू 66.95, एससी 63.86, एसटी 60.2। राजनीति विज्ञान : ओपेन मेरिट 74.16, जेनरल 63, बीसी वन 73.13, बीसी टू 60.77,एससी 33,एसटी 55.62। हिन्दी : ओपेन 74.16, 66.6, बीसी वन 72.1, एससी 56.8, एसटी 52.72।

आरएसपी कॉलेज झरिया : इतिहास : .ओपेन मेरिट 71, जेनरल 64.89।

एसएसएलएनटी महिला कॉलेज धनबाद : इतिहास : ओपेन मेरिट 75, जनरल 72, बीसी वन 68, बीसी टू 39। हिन्दी : ओपेन मेरिट 62, जनरल 52।