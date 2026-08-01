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Dhanbad News: बरोरा चेकपोस्ट फायरिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज, तीन नामजद समेत एक अज्ञात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बरोरा चेकपोस्ट में हुई फायरिंग मामले में बरोरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मधु मंडल की शिकायत पर तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गोलीबारी का मामला 31 जुलाई 2026 का है, जिसमें मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तलाश जारी रखी है।

Dhanbad News: बरोरा चेकपोस्ट फायरिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज, तीन नामजद समेत एक अज्ञात पर केस

Dhanbad News: बरोरा। बरोरा चेकपोस्ट में शुक्रवार की रात हुए फायरिंग के मामले में बरोरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस ने गोलीबारी की घटना में बाल-बाल बचे बरोरा चेकपोस्ट निवासी मधु मंडल (पिता–शंकर मंडल) के लिखित शिकायत के आधार पर तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज की है। दर्ज प्राथिमिकी में सनी चौहान , आकाश चौहान, राज चौहान (सभी माथाबांध निवासी) तथा एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। पुलिस को दिए गए शिकायत के अनुसार, 31 जुलाई 2026 की शाम करीब 7 बजे बरोरा चेकपोस्ट के पास आरोपियों ने मधु मंडल के साथ मारपीट और गाली-गलौज की तथा जान से मारने की नीयत से गोलीबारी कर धमकी दी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटनास्थल से फायरिंग के दो खोखे बरामद किए गए हैं, जिन्हें जब्त कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इधर गोलीबारी की घटना के बाद दोनों पक्ष में तनाव बरकरार है। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम लगातार गांव में गस्त कर रही है। मारपीट का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है।

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