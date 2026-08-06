Dhanbad News: बैंक मोड़ चैंबर की कार्यकारिणी और छोटी होगी
Dhanbad News: धनबाद में बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी कार्यकारिणी को अधिक सक्रिय बनाने के लिए सदस्यों की संख्या घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है। नियमों के अनुसार, केवल वही सदस्य शामिल होंगे जो नियमित रूप से व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह कदम पहले 80 से घटाकर 60 और अब 50 सदस्यों की संरचना की ओर बढ़ाया जा रहा है।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स अपनी कार्यकारिणी और अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कार्यकारिणी समिति का आकार घटाकर 50 सदस्यों तक सीमित करने की तैयारी है। पदाधिकारियों का कहना है कि समिति में केवल उनको शामिल किया जाएगा, जो व्यापारियों के हितों के प्रति संवेदनशील हों और गतिविधियों में नियमित भाग लेते हों।बता दें कि बैंक मोड़ चैंबर की कार्यकारिणी में पहले 80 सदस्य होते थे। वर्तमान कमेटी ने अपने पिछले कार्यकाल में यह संख्या घटाकर 60 कर दी थी। अब उसे और कम कर 50 सदस्यों तक लाने की योजना है।
चैंबर ने कार्यकारिणी गठन के लिए स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों को नई कार्यकारिणी में स्थान नहीं दिया जाएगा। ऐसे सदस्यों को बाहर रखा जा सकता है, जो बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल नहीं होते हैं। कार्यकारिणी का सदस्य होना केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। सचिव लोकेश अग्रवाल ने बताया कि नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
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