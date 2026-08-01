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Dhanbad News: बलियापुर:मोदीडीह सत्संगकेन्द्र में बड़ी मॉ के जन्मोत्सव को ले उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बलियापुर:मोदीडीह सत्संगकेन्द्र में बड़ी मॉ के जन्मोत्सव को ले उमड़ी भीड़बलियापुर:मोदीडीह सत्संगकेन्द्र में बड़ी मॉ के जन्मोत्सव को ले उमड़ी भीड़ बलियापुर। प

Dhanbad News: बलियापुर:मोदीडीह सत्संगकेन्द्र में बड़ी मॉ के जन्मोत्सव को ले उमड़ी भीड़

Dhanbad News: बलियापुर। मोदीडीह सत्संग केन्द्र में शुक्रवार को बड़ी मां का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम प्रारंभ होते ही अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना सभा से हुआ। धर्मसभा व मातृ सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। मौके पर प्रसाद वितरण व भंडारा हुआ। कार्यक्रम का समापन सिंदूर खेला से हुआ। मौके पर डॉ नारायणचंद्र महतो, सीएल महतो, दिलीप गोप, हाराधन दे, दुर्गारानी दे, शीला महतो, करूणा महतो, अबेदानंद दत्ता, बिनोद महतो, नवीनचंद्र महतो आदि थे।

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