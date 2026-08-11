Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: मोंट ब्रेसिया स्कूल स्कूल में नशा मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद के मोंट ब्रेसिया स्कूल में ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को तंबाकू और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। अंत में सभी ने नशामुक्त रहने की शपथ ली।

Dhanbad News: मोंट ब्रेसिया स्कूल स्कूल में नशा मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम

Dhanbad News: धनबाद। मोंट ब्रेसिया स्कूल में सोमवार को ब्रह्माकुमारी संस्था की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को तंबाकू तथा अन्य सभी प्रकार के नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। ब्रह्माकुमारी संस्था के सदस्यों ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए सभी को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने तंबाकू तथा किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की शपथ ली।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: नशामुक्त भारत के लिए विद्यार्थियों ने लिया संकल्प
ये भी पढ़ें:पाराडाइज के बच्चों ने लिया नशामुक्त भारत का संकल्प
ये भी पढ़ें:Araria News: नशा का सेवन नहीं करने का स्कूली छात्र-छात्राओं ने लिया संकल्प
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Tobacco brahma kumaris Dhanbad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।