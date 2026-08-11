Dhanbad News: मोंट ब्रेसिया स्कूल स्कूल में नशा मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम
Dhanbad News: धनबाद के मोंट ब्रेसिया स्कूल में ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को तंबाकू और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। अंत में सभी ने नशामुक्त रहने की शपथ ली।
Dhanbad News: धनबाद। मोंट ब्रेसिया स्कूल में सोमवार को ब्रह्माकुमारी संस्था की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को तंबाकू तथा अन्य सभी प्रकार के नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। ब्रह्माकुमारी संस्था के सदस्यों ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए सभी को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने तंबाकू तथा किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की शपथ ली।
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