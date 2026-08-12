Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: सेंट जेवियर्स के विद्यार्थियों ने लिया नशा-मुक्त भारत का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद में सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में नशे से युवाओं को बचाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया।

Dhanbad News: सेंट जेवियर्स के विद्यार्थियों ने लिया नशा-मुक्त भारत का संकल्प

Dhanbad News: धनबाद। नशे से युवाओं को बचाने, उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थों और अन्य प्रकार के व्यसनों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बीके बैशाखी, बीके मनीषा मंजरी, बीके सौगात समेत अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:विद्यार्थियों ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्पक
ये भी पढ़ें:Biharsharif News: नशामुक्त भारत के लिए विद्यार्थियों ने लिया संकल्प
ये भी पढ़ें:नशामुक्ति की शपथ लेकर छात्रों ने जाना मतदाता बनने का महत्व
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।