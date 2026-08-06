Dhanbad News: 50 श्रमिकों का बनाया गया आभा कार्ड
Dhanbad News: राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड ने धनबाद में जमडीहा बस्ती में दो दिवसीय जागरूकता सह पंजीयन शिविर आयोजित किया। उद्घाटन बाघमारा के श्रम प्रवर्तन अधिकारी वरुण कुमार कंठ ने किया। शिविर में 50 श्रमिकों का आभा और असंगठित श्रमिक कार्ड के तहत पंजीयन हुआ। श्रमिकों को योजनाओं के लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया।
Dhanbad News: राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) के क्षेत्रीय निदेशालय धनबाद के तत्वावधान में बुधवार को जमडीहा बस्ती में दो दिवसीय जागरूकता सह पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बाघमारा के श्रम प्रवर्तन अधिकारी वरुण कुमार कंठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। वरिष्ठ श्रमिक मित्र सहदेव महतो ने केंद्र सरकार की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए श्रमिकों से शिक्षित और जागरूक बनने का आह्वान किया। वहीं रामेश्वर महतो ने असंगठित मजदूरों से योजनाओं के लाभ हेतु पंजीयन कराने की अपील की। शिविर के दौरान 50 श्रमिकों का आभा कार्ड और असंगठित श्रमिक कार्ड के तहत निबंधन किया गया।
मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।
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