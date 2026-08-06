Dhanbad News: पुटकी कोलियरी के सब स्टेशन में लूट का प्रयास
Dhanbad News: पुटकी कोलियरी के विद्युत सबस्टेशन पर मंगलवार की रात करीब डेढ़ बजे 10-15 केबल लुटेरों ने धावा बोला। अपराधी मेन गेट का नट-बोल्ट काटकर अंदर घुसने का प्र
Dhanbad News: पुटकी कोलियरी के विद्युत सबस्टेशन पर मंगलवार की रात करीब डेढ़ बजे 10-15 केबल लुटेरों ने धावा बोला। अपराधी मेन गेट का नट-बोल्ट काटकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात कर्मी पिंटू सिंह, पसंद कुमार महथा, अशोक साव और रुस्तम मिंया ने पुलिस व सीआईएसएफ को सूचना दी। कर्मियों ने डंडे लेकर अपराधियों को ललकारा तो वे भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस और सीआईएसएफ ने इलाके में गश्ती की।
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