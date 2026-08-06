Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: पुटकी कोलियरी के सब स्टेशन में लूट का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News:  पुटकी कोलियरी के विद्युत सबस्टेशन पर मंगलवार की रात करीब डेढ़ बजे 10-15 केबल लुटेरों ने धावा बोला। अपराधी मेन गेट का नट-बोल्ट काटकर अंदर घुसने का प्र

Dhanbad News: पुटकी कोलियरी के सब स्टेशन में लूट का प्रयास

Dhanbad News:  पुटकी कोलियरी के विद्युत सबस्टेशन पर मंगलवार की रात करीब डेढ़ बजे 10-15 केबल लुटेरों ने धावा बोला। अपराधी मेन गेट का नट-बोल्ट काटकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे।  ड्यूटी पर तैनात कर्मी पिंटू सिंह, पसंद कुमार महथा, अशोक साव और रुस्तम मिंया ने पुलिस व सीआईएसएफ को सूचना दी। कर्मियों ने डंडे लेकर अपराधियों को ललकारा तो वे भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस और सीआईएसएफ ने इलाके में गश्ती की।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: दो कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।