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Dhanbad News: रामकनाली के प्रियांशु पर दूसरी बार जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास थाना क्षेत्र के रामकनाली वाटर फिल्टर प्लांट के समीप प्रियांशु राज पर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ। घायल प्रियांशु का इलाज कतरास के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। उसने बताया कि रानी बाजार निवासी उमाशंकर सिंह के पुत्र ने उसे अपने घर बुलाकर जानलेवा हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Dhanbad News: रामकनाली के प्रियांशु पर दूसरी बार जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

Dhanbad News: कतरास, प्रतिनिधि। कतरास थाना क्षेत्र के रामकनाली वाटर फिल्टर प्लांट के समीप रहने वाले जयप्रकाश यादव के पुत्र प्रियांशु राज पर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ। घायल अवस्था में प्रियांशु को शुक्रवार रात लगभग 8.30 बजे रानी बाजार स्थित एक झाड़ी के पास से कतरास पुलिस ने बरामद किया। फिलहाल उसका इलाज कतरास के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। बताया जाता है कि इससे पहले भी फुलवार के निकट प्रियांशु पर जानलेवा हमला हुआ था।

घटना का विवरण

घायल प्रियांशु ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना वाली रात रानी बाजार निवासी उमाशंकर सिंह के पुत्र ने उसे अपने घर बुलाया था। वह काफी देर तक वहां रहा और बातचीत करता रहा। जब वह घर लौटना चाह रहा था, तब उसके पिता जानबूझकर उसे रोक रहे थे। इसके बाद उसके साथ हमला होने की घटना हुई। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार दूसरी बार प्रियांशु पर जानलेवा हमला होने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। लोगों का मानना है कि पुलिस यदि गंभीरता से जांच करे तो पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। घटना के बाद घायल युवक काफी डरा-सहमा है। प्रियांशु ने कतरास के एक विद्यालय के शिक्षक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रियांशु राज पर हमले की घटनाएँ कब हुई थीं?
प्रियांशु राज पर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है।
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