Dhanbad News: विधायक शरद महतो के मामले में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad News: धनबाद में मनोज चौहान पर जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए विशेष अदालत में हुई। भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मनोज ने आरोप लगाया कि 4 सितंबर 2022 को अस्पताल में उनके साथ मारपीट की गई थी। अभियोजन ने गवाह पेश करने का आदेश दिया।
Dhanbad News: धनबाद। मनोज चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान बाघमारा के भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो हाजिर नहीं थे। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अर्पिता नारायण की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार 10 सितंबर 2022 को मनोज चौहान ने शरद महतो, गोपाल चौहान, सुरेंद्र चौहान, राम चौहान, राजू शर्मा, मंजीत सिंह, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान सहित 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में मनोज ने आरोप लगाया था कि वह चार सितंबर 2022 को संजीवनी हॉस्पिटल श्यामडीह में भर्ती मरीज दीपक चौहान को देखने गए थे, तभी पहले से प्लानिंग के तहत घात लगाकर बैठे शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो सहित अन्य आरोपियों ने तत्कालीन विधायक ढुलू महतो जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।