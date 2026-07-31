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Dhanbad News: विधायक शरद महतो के मामले में गवाह पेश करने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में मनोज चौहान पर जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए विशेष अदालत में हुई। भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मनोज ने आरोप लगाया कि 4 सितंबर 2022 को अस्पताल में उनके साथ मारपीट की गई थी। अभियोजन ने गवाह पेश करने का आदेश दिया।

Dhanbad News: विधायक शरद महतो के मामले में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad News: धनबाद। मनोज चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान बाघमारा के भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो हाजिर नहीं थे। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अर्पिता नारायण की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार 10 सितंबर 2022 को मनोज चौहान ने शरद महतो, गोपाल चौहान, सुरेंद्र चौहान, राम चौहान, राजू शर्मा, मंजीत सिंह, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान सहित 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में मनोज ने आरोप लगाया था कि वह चार सितंबर 2022 को संजीवनी हॉस्पिटल श्यामडीह में भर्ती मरीज दीपक चौहान को देखने गए थे, तभी पहले से प्लानिंग के तहत घात लगाकर बैठे शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो सहित अन्य आरोपियों ने तत्कालीन विधायक ढुलू महतो जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी।

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