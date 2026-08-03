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Dhanbad News: सरायढेला आठ लेन के ढाबा मैनेजर पर मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के सरायढेला में ढाबा-21 के मैनेजर पर एक ग्राहक सूरज हाड़ी ने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। आरोप है कि खाना खराब होने की शिकायत करने पर मैनेजर ने सूरज को अभद्रता की और मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। सूरज ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

Dhanbad News: सरायढेला आठ लेन के ढाबा मैनेजर पर मारपीट का आरोप

Dhanbad News: धनबाद। सरायढेला आठ लेन स्थित ढाबा-21 के मैनेजर पर मारपीट का आरोप लगा है। भुक्तभोगी सरायढेला खरनागढ़ा न्यू बैंक कॉलोनी निवासी सूरज हाड़ी ने सरायढेला थाना में मामले की शिकायत करते हुए ढाबा के अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि 31 जुलाई की रात ढाबा में खाना खाने गए थे। खाना खाने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगीं। जब उसने होटल प्रबंधन से खाना खराब होने की बात कही तो वहां का मैनेजर भड़क गया। आरोप है कि मैनेजर ने सूरज को जातिसूचक शब्द कहे और गालियां दीं। मारपीट में उसके कान का पर्दा फट गया।

नाक की हड्डी और बाएं हाथ की उंगली टूट गई। सिर और पैर में भी काफी गंभीर चोटें आई हैं।

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