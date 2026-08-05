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Dhanbad News: जलापूर्ति नहीं सुधरी तो व्यापक जनआंदोलन : अनुपमा सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह ने झरिया की जनता के लिए नियमित और शुद्ध पेयजल की मांग की। उन्होंने जलापूर्ति में बाधा की समस्या का समाधान करने और प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल टैंकर द्वारा पानी पहुँचाने की अपील की। इसके साथ ही, उन्होंने उपभोक्ताओं के जलकर में छूट और बिलों की गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की।

Dhanbad News: जलापूर्ति नहीं सुधरी तो व्यापक जनआंदोलन : अनुपमा सिंह

Dhanbad News: कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह ने झमाडा प्रबंधन से झरिया की जनता को नियमित और शुद्ध पेयजल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाधित जलापूर्ति तुरंत बहाल की जाए और 25 घंटे से अधिक ठप रहने वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी भेजा जाए। उन्होंने वर्षों से अनियमित जलापूर्ति से परेशान उपभोक्ताओं के जलकर में 60 % रियायत देने और बिलों की गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई। जामाडोबा फिल्ट्रेशन प्लांट से 20 लाख रुपए की पाइप चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस चरणबद्ध जनआंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी झमाडा और जिला प्रशासन की होगी।

प्रतिनिधिमंडल में सतपाल सिंह ब्रोका, पप्पू सिंह, अरुण रवानी व संजीव कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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