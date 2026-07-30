Dhanbad News: कतरास में नालियों पर कब्जा पड़ा भारी, निगम ने चलाया बुलडोजर

Dhanbad News: जलजमाव से जूझ रहे कतरास के पचगढ़ी बाजार में धनबाद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखा। निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार की अगुवाई में सड़क पर नालियों पर अतिक्रमण हटाया गया। स्थानीय लोगों में खुशी व्याप्त है और अतिक्रमण हटने से जल निकासी संबंधी समस्याओं में सुधार हुआ है।

Dhanbad News: जलजमाव से जूझ रहे कतरास के पचगढ़ी बाजार में धनबाद नगर निगम की टीम ने बुधवार को भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखा। कतरास-राजगंज रोड में दो जेसीबी से नालियों पर से अतिक्रमण को हटाया।

अतिक्रमण हटाने का अभियान निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में कतरास थाना चौक से जैन मंदिर के पहले तक अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान नालियों के ऊपर बनाए गए अवैध स्लैब, सीढ़ियां और अन्य अस्थायी व पक्के निर्माण को तोड़ा गया। इस दौरान कई दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। निगम की जांच में कई जगह नालियों की चौड़ाई इतनी कम मिली कि उनका अस्तित्व ही लगभग खत्म हो गया था। अतिक्रमण हटने के बाद नालियां चौड़ी हुई तो पानी का बहाव भी पहले की अपेक्षा काफी तेज हो गया।

स्थानीय लोगों का उत्साह कतरास हुनमान मेंशन के दोनों मुख्य द्वार के समक्ष नाली को ईट व पत्थर से पूरी तरह से जाम कर ऊपर ढलाई कर दिए जाने के कारण नाली काफी संकरी हो गई थी। इस वजह से बरसात में कतरास-राजगंज रोड समेत आसपास के गली मुहल्लों की सड़कों पर जलजमाव की समस्या गंभीर होती जा रही थी। अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में हर्ष व्याप्त है। निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जहां-जहां नालियों पर अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है, वहां कार्रवाई की जाएगी। मौके पर निगम के सुपरवाइजर लाल कमल महतो, अभिषेक, शिबू हरि समेत बड़ी संख्या में सफाईकर्मी और निगमकर्मी मौजूद थे。