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Dhanbad News: सिंफर में बंगीय संगीत परिषद की वार्षिक परीक्षा, 250 बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: सिंफर कम्युनिटी सेंटर में बंगीय संगीत परिषद की ओर से वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई। धनबाद, बोकारो और अन्य जिलों से 250 प्रतिभागियों ने पेंटिंग, संगीत और भरतनाट्यम नृत्य में अपनी प्रतिभाएं प्रस्तुत कीं। पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रकृति और लोक संस्कृति पर आकर्षक चित्र बनाए गए। कार्यक्रम का आयोजन सफल रहा।

Dhanbad News: सिंफर में बंगीय संगीत परिषद की वार्षिक परीक्षा, 250 बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Dhanbad News: सिंफर कम्युनिटी सेंटर में रविवार को हॉबी सेंटर एवं सिंफर स्टाफ क्लब की ओर से बंगीय संगीत परिषद, कोलकाता के बैनर तले वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई। इसमें धनबाद, बोकारो सहित विभिन्न जिलों के करीब 250 प्रतिभागियों ने भाग लेकर पेंटिंग, संगीत और भरतनाट्यम नृत्य में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पेंटिंग परीक्षा में व्यवहारिक, लिखित और मौखिक परीक्षा ली गई, जबकि प्रतिभागियों ने वाटर कलर और क्रेयॉन से प्रकृति, पर्यावरण और लोक संस्कृति पर आकर्षक चित्र बनाए। हॉबी सेंटर के पेंटिंग आर्टिस्ट शिवशंकर धर ने बताया कि परीक्षा का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता और कलात्मक समझ का मूल्यांकन करना है।

उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष तैयार किए गए चित्रों का मूल्यांकन बंगीय संगीत परिषद के मुख्य परीक्षक नीलांशु भट्टाचार्य ने भी किया।संगीत में गिटार वादन और भरतनाट्यम की प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। भरतनाट्यम प्रतियोगिता का मूल्यांकन बरनाली मुखर्जी ने किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में जोयिता धर, स्नेहा दत्ता, पल्लवी बनर्जी, अंशु मल्होत्रा और बुद्धदेव भट्टाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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