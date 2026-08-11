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Dhanbad News: सर्जरी के रेट को लेकर पाटलिपुत्र अस्पताल में हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में पाटलिपुत्र अस्पताल में मरीज के परिजनों ने सर्जरी के खर्च में हुई वृद्धि से नाराज होकर हंगामा किया। रात में 35 हजार रुपये का पैकेज बताया गया था, लेकिन सुबह यह 1.5 लाख रुपये बताया गया। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया है, कहा कि स्थिति गंभीर थी और इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी।

Dhanbad News: सर्जरी के रेट को लेकर पाटलिपुत्र अस्पताल में हंगामा

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। सर्जरी के खर्च को लेकर सोमवार को पाटलिपुत्र अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बस्ताकोला निवासी राजा सिंह रविवार रात पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे। जांच में हर्निया की पुष्टि हुई। परिजनों के अनुसार रात में अस्पताल कर्मी ने सर्जरी के लिए 35 हजार रुपये का पैकेज बताया था। सोमवार सुबह सर्जरी का खर्च 1.5 लाख रुपये बताए जाने पर परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों ने रात में 50 हजार रुपये जमा कराने का भी आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया।

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इसके बाद मरीज को रेफर कर दिया गया।इस मामले में अस्पताल संचालक डॉ निर्मल ड्रोलिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सामान्य हर्निया सर्जरी का खर्च 35 हजार रुपये है। राजा सिंह की स्थिति गंभीर थी और इमरजेंसी में बड़ी सर्जरी की जरूरत थी। सर्जरी की जानकारी देने पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मरीज से रात में पांच हजार रुपये जमा कराए गए थे। सुबह तक बिल आठ हजार रुपये का था। तीन हजार रुपए दिए भी नहीं। 50 हजार रुपये लेने का आरोप बेबुनियाद है।

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