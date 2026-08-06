Dhanbad News: पंसस ने विद्यार्थियों के बीच बांटी पाठ्य सामाग्री
Dhanbad News: छोटानगरी पंचायत के पंसस अमृत कुमार रवानी ने तिलाटांड़ बस्ती के आदिवासी प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को अध्ययन सामग्री वितरित की। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और बताया कि सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो हकीमुद्दीन और पिंकी कुमारी भी उपस्थित थे।
Dhanbad News: छोटानगरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अमृत कुमार रवानी ने बुधवार को तिलाटांड़ बस्ती स्थित आदिवासी प्राथमिक विद्यालय में छात्र व छात्राओं के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान पंसस ने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक भी किया। कहा कि आज शिक्षा के प्रति सरकार काफी गंभीर हैं। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो हकीमुद्दीन, पिंकी कुमारी आदि उपस्थित थे।
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