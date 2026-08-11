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Dhanbad News: झड़प मामले के आरोपी आकाश चौहान ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बरोरा पुलिस की छापामारी में शामिल मुख्य आरोपी आकाश चौहान ने धनबाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। यह मामला अपर मंदरा में हुए हिंसक झड़प से जुड़ा है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

Dhanbad News: झड़प मामले के आरोपी आकाश चौहान ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

Dhanbad News: बरोरा। बरोरा पुलिस की लगातार छापामारी और दबिश के चलते अपर मंदरा में हुए हिंसक झड़प के मामले में बरोरा थाना में दर्ज कांड संख्या 36/26 के नामजद अभियुक्त माथाबांध निवासी आकाश चौहान ने सोमवार को धनबाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की ओर से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

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