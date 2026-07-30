Dhanbad News: विभागाध्यक्षों के बहिष्कार से एकेडमिक काउंसिल की बैठक स्थगित

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) में एकेडमिक काउंसिल की बैठक विभागाध्यक्षों के बहिष्कार के कारण स्थगित कर दी गई। विभागाध्यक्षों ने तरक्की में विलंब को लेकर विरोध किया। बैठक में पीजी रेगुलेशन-2026 पर चर्चा प्रस्तावित थी। शिक्षकों ने दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया को अनावश्यक बताया।

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) में बुधवार को प्रस्तावित एकेडमिक काउंसिल की बैठक विभागाध्यक्षों के बहिष्कार के कारण स्थगित करनी पड़ी। कुलपति प्रो रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में निर्धारित समय पर बैठक शुरू हुई। मौके पर विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हुए, लेकिन विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष (जो एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी हैं) बैठक में नहीं पहुंचे। आधे से अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो सका और बैठक स्थगित करनी पड़ी। अब दोबारा गुरुवार को बैठक बुलाई गई है। विभागाध्यक्षों ने बीबीएमकेयू शिक्षक संघ के आह्वान पर बैठक का बहिष्कार किया। शिक्षक संघ विश्वविद्यालय प्रशासन पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत लंबित प्रोन्नति मामले को जानबूझकर टालने का आरोप लगा रहा है। इस मुद्दे को लेकर शिक्षक संघ ने दो दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन भी किया था। शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांगों पर विवि प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का रास्ता अपनाया है。

बैठक में चर्चा का विषय पीजी रेगुलेशन-2026 पर होनी थी चर्चा: बैठक में पीजी रेगुलेशन-2026 पर चर्चा प्रस्तावित थी। रेगुलेशन में नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और शैक्षणिक व्यवस्था में किए जाने वाले बदलावों पर विचार होना था। विश्वविद्यालय प्रशासन इस शैक्षणिक सत्र से रेगुलेशन को लागू करने की तैयारी में है। बैठक स्थगित होने से इसपर निर्णय टल गया।

शिक्षकों की नाराजगी के कारण इसलिए नाराज हैं शिक्षक: शिक्षकों की नाराजगी का बड़ा कारण रजिस्ट्रार की ओर से जारी वह पत्र भी है, जिसमें सीएएस के तहत प्रोन्नति के लिए जमा किए गए रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्स के प्रमाण-पत्रों का दोबारा सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। पत्र में संबंधित शिक्षकों के एनओसी, अवकाश स्वीकृति, ज्वाइनिंग, रिलीविंग लेटर समेत अन्य अभिलेखों के मिलान के बाद प्रमाणित रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजने को कहा गया है।

शिक्षकों का तर्क शिक्षकों का तर्क: शिक्षकों का कहना है कि प्रोन्नति के समय पहले ही सभी प्रमाण-पत्रों और दस्तावेज की जांच की जाती है। ऐसे में दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया न केवल अनावश्यक है, बल्कि इससे शिक्षकों पर संदेह जताने जैसा संदेश भी जाता है। उनका आरोप है कि इससे पहले से लंबित प्रोन्नति मामलों के निपटारे में और देरी होगी। शिक्षक संगठन ने इस आदेश को वापस लेने और लंबित प्रोन्नति मामलों का शीघ्र निपटारा करने की मांग की।