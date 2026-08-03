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Dhanbad News: स्वास्थ्य विभाग में 93 कर्मचारियों का तबादला, धनबाद से जुड़े 24 प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: स्वास्थ्य निदेशालय रांची ने झारखंड में 93 कर्मचारियों का तबादला किया है, जिसमें धनबाद से 24 कर्मचारी शामिल हैं। कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण धनबाद जिले के भीतर अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों में हुआ है, जबकि अन्य को दूसरे जिलों में भेजा गया है। सभी कर्मचारियों को नए स्थान पर समय सीमा के भीतर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

Dhanbad News: स्वास्थ्य विभाग में 93 कर्मचारियों का तबादला, धनबाद से जुड़े 24 प्रभावित

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। स्वास्थ्य निदेशालय रांची ने राज्यस्तर पर 93 कर्मचारियों का तबादला किया है। जारी आदेश में धनबाद से जुड़े 24 कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। इनमें कई कर्मचारियों का स्थानांतरण धनबाद जिले के भीतर ही एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे संस्थान में किया गया है, जबकि कई कर्मियों को अन्य जिलों में भेजा गया है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों से कुछ कर्मचारियों की पदस्थापना धनबाद में भी की गई है। विभाग ने सभी कर्मियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। धनबाद के इन कर्मियों का हुआ है तबादलासंजुत कुमार सहाय, सत्यकाम यादव, अनिल कुमार हेस्सा, शशिप्रिया बाखला, आशा कुमारी, परिमल कुमार दास, विवेकानंद चांद, सुजायत आलम, तनुश्री मंडल, संदीप रजक, साहिल कुमार रजक, भवेश कुमार, राकेश चौधरी, अमरनाथ पंजियार, धर्मवीर कुमार, हरिहर रोहिदस, मुस्तकी अंसारी, बैद्यनाथ महतो, नील कमल महतो, प्रकाश कुमार रजवार, विवेक चंद्र मंडल, अशोक कुमार तिवारी, अमित कुमार, रमेश कुमार रजक।

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