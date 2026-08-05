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Dhanbad News: समरसता संकल्प के तहत भाजपाइयों ने किया कलश वंदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर रांची से धनबाद कलश यात्रा आई। भाजपा विधायकों ने इसे श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम में संत गुरु रविदास के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया गया। विधायक शत्रुघ्न महतो एवं राज सिन्हा ने भी भाग लिया। यह यात्रा सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता का महोत्सव है।

Dhanbad News: समरसता संकल्प के तहत भाजपाइयों ने किया कलश वंदन

Dhanbad News: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को रांची से पूज्य कलश यात्रा धनबाद पहुंची। धनबाद महानगर के भाजपा विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में कलश का श्रद्धापूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन किया। महुदा होकर कलश यात्रा धनबाद पहुंची। महुदा मोड़ शिव मंदिर प्रांगण में बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के नेतृत्व में छह मंडलों के भाजपा प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया तथा संत रविदास के समरसता, समानता और मानव सेवा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया。

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कार्यक्रम का महत्व

शत्रुघ्न महतो ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज ने समाज को प्रेम, भाईचारे, समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण राय, महामंत्री मानस प्रसून, रुपेश सिन्हा, धनेश्वर महतो, मुखिया रिंकू देवी, महेश पासवान, किशुन महतो, बिरजू रवानी, बलराम चौहान, सुरजदेव मिश्रा, सोनू श्रीवास्तव, दिनेश रवानी, हिमांशु शेखर रवानी, शिबू महतो, चितरंजन दुबे, शशीभूषण सिंह आदि उपस्थित थे।

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कलश वंदन अभियान

धनबाद विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में पुटकी में आयोजित कार्यक्रम में गुरु रविदास की जन्मस्थली काशी से लाए गए पूज्य कलश का वंदन अभियान के तहत श्रद्धापूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन किया। विधायक ने पूजा-अर्चना एवं आरती कर पूज्य कलश को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण करते हुए नगर भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास जी का जीवन सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और भक्ति का अनुपम संदेश देता है। उनके विचार आज भी समाज को जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता, सद्भाव एवं सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

सामाजिक समरसता का संदेश

केंदुआ पुल के समीप झरिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने विधायक रागिनी सिंह के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत किया गया। रागिनी सिंह ने कलश वंदन यात्रा पर पुष्पवर्षा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। मौके पर रागिनी सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने अपने जीवन के माध्यम से समाज को समानता, समरसता, प्रेम और मानवता का अमूल्य संदेश दिया। उनके विचार सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह कलश वंदन यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाने का अभियान है।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी विशेष जयंती मनाई गई?
संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाई गई।
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