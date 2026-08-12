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Dhanbad News: पानी में डूबने से चार साल के बच्चे की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में एक चार साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बच्चे का शव अस्पताल से ले जाने के बाद किसी जानकारी की रिपोर्ट नहीं की। घटना के बाद डॉक्टर और सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही परिजन चले गए।

Dhanbad News: पानी में डूबने से चार साल के बच्चे की मौत

Dhanbad News: धनबाद। पानी में डूबने से सोमवार सुबह चार साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन बच्चे को लेकर धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव लेकर अस्पताल की इमरजेंसी से चले गए। उन्होंने अस्पताल में बच्चे का नाम-पता या घटना से संबंधित कोई अन्य जानकारी दर्ज नहीं करायी। इससे पहले कि डॉक्टर और सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, परिजन शव लेकर अस्पताल से निकल चुके थे।

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