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Dhanbad News: पंचायत सचिवालय का ट्रांसफॉर्मर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: निचितपुर पंचायत-2 में सचिवालय के पीछे से 25 केवीए का बिजली ट्रांसफॉर्मर चोरी हो गया। इससे सचिवालय और आसपास के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। पंचायत के मुखिया फागू महतो ने घटना की जानकारी संबंधित विभाग और थाना को दी।

Dhanbad News: पंचायत सचिवालय का ट्रांसफॉर्मर चोरी

Dhanbad News: निचितपुर पंचायत-2 सचिवालय के पीछे लगा 25 केवीए का बिजली ट्रांसफॉर्मर बीती रात चोरी हो गई। इससे पंचायत सचिवालय सहित आसपास के कई उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। पंचायत के मुखिया फागू महतो ने बताया कि घटना की जानकारी संबंधित विभाग और थाना को दे दी गई है।

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