Dhanbad News: 10 वर्षीय बच्ची को कोबरा ने डंसा, हालत गंभीर
Dhanbad News: धनबाद के गोविंदपुर मोरंगा गांव में एक 10 वर्षीय बच्ची को कोबरा सांप ने डंस लिया है। गंभीर हालत में उसे धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बच्ची के माता-पिता कांवर यात्रा पर गए हैं। नरम मौसम में जिले में सर्पदंश के मामले बढ़ रहे हैं।
Dhanbad News: धनबाद। गोविंदपुर मोरंगा गांव में शनिवार की सुबह 10 वर्षीय बच्ची को कोबरा सांप ने डंस लिया। गंभीर हालत में उसे धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा है। परिजनों के अनुसार सुकामा महतो की बेटी सुष्मिता अपने मामा के घर मोरंगा आई हुई थी। इसी दौरान घर के पास उसे कोबरा ने डंस लिया। उसके माता-पिता कांवर यात्रा पर देवघर गए हुए हैं। बरसात के मौसम में जिले में सर्पदंश के मामले बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में प्रतिदिन चार-पांच मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।
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