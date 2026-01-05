Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Dhanbad water supply pipe in between drainage no action after complaints waiting for indore like incident
नाले के बीच पानी की सप्लाई, धनबाद में कहीं न हो जाए इंदौर वाली अनहोनी! प्रशासन मौन

Jan 05, 2026 10:56 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, धनबाद
इंदौर की घटना अभी ताजी है। धनबाद में गंदे नाले के बीच से पानी की पाइपलाइन कई जगह गुजरी है। गंदे नाले के बीच से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि लीकेज (रिसाव) होने पर नाली का दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, दस्त जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। खासकर पुरानी पाइपलाइनों में यह समस्या ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया और भारी धातुएं पानी को दूषित करती हैं। शहर में यह स्थिति कई जगह पर है। इन इलाकों के लोगों के साथ बोले धनबाद के लिए हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित संवाद में लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि सप्लाई पानी का इस्तेमाल पीने में नहीं करते हैं। बहुत जरूरी हुआ तो उबालने के बाद पीते हैं। कई लोग बोले कि पीने का पानी खरीदते हैं।

कई जगहों पर गंदे नाले के बीच पाइपलाइन

धनबाद के लोगों का कहना है कि घरों में सप्लाई पानी का प्रेशर नहीं है। इसलिए नाले के पास आकर पानी भरते हैं। लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह शाम नाले के पास ही बैठकर पानी भरना क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या में शामिल है। लोगों ने अपील की है कि क्षेत्र में स्वच्छ पानी की आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित की जाए ताकि लोग स्वस्थ्य व सुरक्षित रह सकें। गंदे पानी को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

पानी पीना तो दूर नहा भी नहीं सकते

मटकुरिया के लोगों ने बताया कि पानी इतना गंदा है कि पानी पीना तो दूर, नहा भी नहीं सकते। कई लोगों ने बताया कि विभाग को गंदे पानी की सप्लाई आने के बारे में जानकारी दी थी परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कॉलोनी में पीने के पानी का अन्य साधन नहीं होने से लोगों को मजबूरी में यही पानी पीना पड़ रहा है। गंदे पानी के कारण कई लोग पेट संबंधी समस्या से परेशान हैं। मटकुरिया कॉलोनी में नाली का निर्माण नहीं होने से लोगों ने अपने घरों के सामने टैंक बना लिया है। गंदा पानी जमीन में चला जाता है। यहीं से पानी की पाइप लाइन गुजर रही है। बताया कि लीकेज की स्थिति में गंदा पानी सप्लाई पानी में मिल जाता है।

dhanbad water supply graphics

सिर्फ 20 मिनट चलता है पानी

स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब आठ माह से सिर्फ 20-25 मिनट नलों से पीने के पानी का सप्लाई होता है। इनमें 10 मिनट तक तो पीला व बदबूदार गंदा पानी आता है। कुछ देर बाद साफ पानी आता है, तब तक पानी चला जाता है।

बाजार से खरीदकर पीते हैं पानी

संवाद में लोगों ने बताया कि पानी खरीदकर पीते हैं। सप्लाई पानी का उपयोग नहाने, कपड़ा धोने सहित अन्य काम में करते हैं। कई मोहल्ले ऐसे हैं, जहां नियमित पानी खरीदते हैं। लोगों ने कहा कि पहले कुछ चापाकल भी थे, जिनसे इमरजेंसी में काम चलता था। अब सभी चापाकल भी खराब हैं। मटकुरिया के लोगों का मानना है कि बीच-बीच में टैंकर मंगाकर काम चलाते हैं। सप्लाई पानी में गंदगी के साथ बदबू भी है।

