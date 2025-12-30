Hindi Newsझारखंड न्यूज़dhanbad toxic gas leak in kenduadih another death reported creating panic
धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस का कहर, एक और मौत, दहशत का माहौल
झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडीह के गैस प्रभावित क्षेत्र में गैस रिसाव के कारण देर रात एक और व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जनता मजदूर संघ के सदस्य थे।
Dec 30, 2025 02:42 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडीह के गैस प्रभावित क्षेत्र से एक और दुखद घटना सामने आई है। केंदुआडीह गैस रिसाव के कारण देर रात एक और व्यक्ति की अचानक तबियत बिगड़ गई। केंदुआडीह न्यू दौड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल लाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र कुमार जनता मजदूर संघ के सदस्य थे। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की।
