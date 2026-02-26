Hindustan Hindi News
धनबाद से कोयंबटूर तक चलेगी अमृत भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

Feb 26, 2026 07:42 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
कोयंबटूर से धनबाद के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 मार्च को कोयंबटूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। इस नई ट्रेन को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

कोयंबटूर से धनबाद के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक मार्च को कोयंबटूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। इस नई ट्रेन को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो फरवरी को इस ट्रेन को चलाने की औपचारिक घोषणा की थी। अब एक मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यह ट्रेन सुपरफास्ट श्रेणी में चलेगी। ट्रेन का नंबर भी सुपरफास्ट श्रेणी के अनुरूप रखा गया है। रूट की बात करें तो अमृत भारत एक्सप्रेस गोमो, पारसनाथ और गया होकर चलेगी। इससे झारखंड और बिहार के यात्रियों को सीधा और सुविधाजनक कनेक्शन मिलेगा। खासकर धनबाद से काटपाड़ी और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

नॉन एसी स्लीपर कोच

अमृत भारत एक्सप्रेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल नॉन एसी स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। यानी मध्यम और सामान्य वर्ग के यात्रियों को किफायती किराए में लंबी दूरी की यात्रा का मौका मिलेगा। रेलवे का उद्देश्य कम लागत में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्लीपर बोगियां होंगी, जिनमें बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी।

क्या होगा शेड्यूल

संभावित शेड्यूल के अनुसार, यह ट्रेन धनबाद से हर सोमवार और कोयंबटूर से हर गुरुवार को चलाई जा सकती है। हालांकि, नियमित संचालन की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उद्घाटन के बाद कुछ दिनों तक स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालन होने की संभावना जताई जा रही है।

एक अहम कदम

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण और पूर्वी भारत के बीच सीधी कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम है। यात्रियों को अब लंबी दूरी तय करने के लिए कई ट्रेनों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई अमृत भारत एक्सप्रेस से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। यात्रियों को अब एक मार्च का बेसब्री से इंतजार है, जब इस बहुप्रतीक्षित ट्रेन की सीटी धनबाद और कोयंबटूर के बीच गूंजेगी।

Jharkhand News
