टेरर फंडिंग के शक में बड़ा ऐक्शन, धनबाद में NIA का छापा; लाखों रुपए जब्त

टेरर फंडिंग के शक में देश में 16 जगहों पर छापा मारा गया। इस दौरान झारखंड के धनबाद में भी एनआईए ने छापा मारा। धनबाद के वासेपुर से एनआईए ने 6 लाख रुपए जब्त किए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादWed, 17 Sep 2025 07:43 AM
आतंकी संगठन आईएसआईएस के विजयनगरम मॉड्यूल से कनेक्शन के शक में एनआईए की टीम ने मंगलवार की सुबह धनबाद के वासेपुर जब्बार मस्जिद के पास स्थित एक घर में दबिश दी। वहां रहनेवाले एक बड़े टेलर मास्टर सलाउद्दीन अंसारी के बेटे और प्रज्ञा केंद्र से जुड़े शाहबाज अंसारी के घर को एनआईए की टीम ने खंगाला। सात सदस्यीय एनआईए टीम ने शाहबाज के पूरे घर की तलाशी ली। उसके घर से छह लाख रुपए जब्त किए।

शाहबाज के संबंध में बताया जा रहा है कि वह धनबाद के प्रज्ञा केंद्र से जुड़ा है। वह रुपए लेकर लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में मदद करता था। विजयनगरम में जुलाई में पकड़े गए आतंकी संगठन आईएसआईएस के दो संदिग्ध और 27 अगस्त और पकड़े गए बिहार के एक संदिग्ध से जुड़ी जांच की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एनआईए की टीम वासेपुर पहुंची थी। सोमवार की देर रात ही एनआईए की टीम ने पहले वासेपुर में शाहबाज के घर की रेकी की। जायजा लेने के बाद एनआईए की टीम सर्किट हाउस में रुकी थी।

सुबह पौने छह बजे बैंक मोड़ पुलिस और पुलिस लाइन से प्रतिनियुक्त सुरक्षा जवानों के साथ एनआईआई की टीम वासेपुर स्थित शाहबाज के घर पहुंची। टीम के सदस्यों ने उसके घर पर सभी लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। हालांकि एनआईए शाहबाज के घर से सिर्फ दो मोबाइल अपने साथ ले गई। शाहबाज के पिता के पास से साढ़े तीन लाख और उसके पास से एनआईए ने ढाई लाख रुपए जब्त किए हैं।

देश के 16 जगह छापेमारी

एनआईए ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आतंकी संगठन आईएसआईएस से वास्ता रखने की जांच के दौरान मिले सबूत के आधार पर झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली के 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन ठिकानों से डिजिटल डिवाइस के अलावा नगद, कागजात और अन्य आपत्तिजकन चीजें जब्त कर एनआईए जांच में जुटी है।