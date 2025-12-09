फ्लाइट ने दिया धोखा, ट्रेन ने जताया भरोसा! झारखंड से चल रहीं स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट देखिए

संक्षेप: यात्रियों की भारी मांग और खबरों पर संज्ञान लेते हुए, धनबाद रेल मंडल ने सोमवार को धनबाद से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और गोरखपुर के लिए चलने वाली चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाकर उन्हें जनवरी मध्य तक जारी रखने की अधिसूचना जारी कर दी है।

धनबाद से चल रही स्पेशल ट्रेनें जनवरी मध्य तक चलती रहेंगी। 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद धनबाद से चलने वाली दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और गोरखपुर की स्पेशल ट्रेनों को सोमवार को फिर से पटरी पर उतारने की अधिसूचना जारी की गई। नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये ट्रेनें बंद हो गई थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़ाए जाने पर आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने लगातार प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। आठ दिसंबर की अंक में ‘देश भर में यात्रा के लिए हाहाकार, यार्ड में खड़ी हैं स्पेशल ट्रेनें’ शीर्षक से खबर छापकर रेलवे का ध्यान बंद ट्रेनों की ओर आकृष्ट कराया। हिन्दुस्तान की खबर पर संज्ञान लेते हुए धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों ने पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय से लेकर रेलवे बोर्ड तक संबंधित अफसरों से बंद ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का अनुरोध किया। सोमवार की शाम आनन-फानन में चार ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए। चारों जोड़ी ट्रेनों में मंगलवार से रिजर्वेशन लाइन खोल दी जाएंगी। ट्रेनों के फेरे विस्तार से क्रिसमस और नए साल में सैर-सपाटे की योजना बना रहे लोगों को राहत मिलेगी। धनबाद-यशवंतपुर स्पेशल का पहले ही दिसंबर महीने तक विस्तार दे दिया गया है।

कोयंबटूर की स्पेशल का इंताजार धनबाद से कोयंबटूर के लिए बोकारो-रांची होकर चल रही स्पेशल ट्रेन का अवधि विस्तार सोमवार को भी नहीं हो सका। दरअसल, इस ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा दक्षिण रेलवे से ही संभव है। ईसीआर इस ट्रेन से जुड़ी फिजिब्लिटी रिपोर्ट सौंप चुकी है। रेल अधकारियों ने बताया कि जल्द ही धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल के फेरे भी बढ़ा दिए जाएंगे। धनबाद होकर चल रही बरौनी-कोयंबटूर स्पेशल, रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल और रक्सौल-तिरुपति स्पेशल के भी फेरे बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं।