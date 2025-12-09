फ्लाइट ने दिया धोखा, ट्रेन ने जताया भरोसा! झारखंड से चल रहीं स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट देखिए
यात्रियों की भारी मांग और खबरों पर संज्ञान लेते हुए, धनबाद रेल मंडल ने सोमवार को धनबाद से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और गोरखपुर के लिए चलने वाली चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाकर उन्हें जनवरी मध्य तक जारी रखने की अधिसूचना जारी कर दी है।
धनबाद से चल रही स्पेशल ट्रेनें जनवरी मध्य तक चलती रहेंगी। 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद धनबाद से चलने वाली दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और गोरखपुर की स्पेशल ट्रेनों को सोमवार को फिर से पटरी पर उतारने की अधिसूचना जारी की गई। नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये ट्रेनें बंद हो गई थीं।
ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़ाए जाने पर आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने लगातार प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। आठ दिसंबर की अंक में ‘देश भर में यात्रा के लिए हाहाकार, यार्ड में खड़ी हैं स्पेशल ट्रेनें’ शीर्षक से खबर छापकर रेलवे का ध्यान बंद ट्रेनों की ओर आकृष्ट कराया। हिन्दुस्तान की खबर पर संज्ञान लेते हुए धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों ने पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय से लेकर रेलवे बोर्ड तक संबंधित अफसरों से बंद ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का अनुरोध किया। सोमवार की शाम आनन-फानन में चार ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए। चारों जोड़ी ट्रेनों में मंगलवार से रिजर्वेशन लाइन खोल दी जाएंगी। ट्रेनों के फेरे विस्तार से क्रिसमस और नए साल में सैर-सपाटे की योजना बना रहे लोगों को राहत मिलेगी। धनबाद-यशवंतपुर स्पेशल का पहले ही दिसंबर महीने तक विस्तार दे दिया गया है।
कोयंबटूर की स्पेशल का इंताजार
धनबाद से कोयंबटूर के लिए बोकारो-रांची होकर चल रही स्पेशल ट्रेन का अवधि विस्तार सोमवार को भी नहीं हो सका। दरअसल, इस ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा दक्षिण रेलवे से ही संभव है। ईसीआर इस ट्रेन से जुड़ी फिजिब्लिटी रिपोर्ट सौंप चुकी है। रेल अधकारियों ने बताया कि जल्द ही धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल के फेरे भी बढ़ा दिए जाएंगे। धनबाद होकर चल रही बरौनी-कोयंबटूर स्पेशल, रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल और रक्सौल-तिरुपति स्पेशल के भी फेरे बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं।
इन स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे
- 03311/03312 धनबाद-चंडीगढ़-धनबाद स्पेशल ट्रेन : 03311 धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक हर शुक्रवार और मंगलवार को अपने पूर्व के समय पर चलेंगी। इसी तरह 03312 चंडीगढ़-धनबाद स्पेशल 14 दिसंबर से 15 जनवरी तक सप्ताह में हर रविवार और गुरुवार चंडीगढ़ से धनबाद आएगी। इस ट्रेन में 18 थी एसी इकोनॉमी की बोगियां जोड़ी जाएंगी।
- 03677/03678 धनबाद-गोरखपुर-धनबाद स्पेशल ट्रेन : 03677 धनबाद-गोरखपुर स्पेशल अब 14 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच हर रविवार यानी पांच ट्रिप चलेगी। वापसी में 03678 गोरखपुर-धनबाद स्पेशल 15 दिसंबर से 12 जनवरी तक हर सोमवार को रवाना होगी।
- 03379/03380 धनबाद-लोकमान्य तिलक-धनबाद स्पेशल : 03379 धनबाद-एलटीटी स्पेशल 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हर मंगलवार तथा वापसी में 03380 एलटीटी-धनबाद स्पेशल 18 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच हर गुरुवार को चलेगी।
- 03309/03310 धनबाद-दिल्ली-धनबाद स्पेशल : 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक हर शनिवार व मंगलवार को और 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच हर रविवार और बुधवार को ट्रेन चलेगी।
हटिया-वर्दमान मेमू 14 दिसंबर तक गोमो तक ही जाएगी
धनबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में ब्लॉक के कारण नौ से 14 दिसंबर तक धनबाद होकर चलने वाली 13503/13504 वर्दमान-हटिया-वर्दमान मेमू एक्सप्रेस गोमो स्टेशन तक ही जाएगी। गोमो से ही ट्रेन वापस वर्दमान लौटेगी। गोमो से हटिया के बीच दोनों ओर से ट्रेन रद्द रहेगी। सोमवार को इस ट्रेन को हटिया से रद्द कर दिया गया था।