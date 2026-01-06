धनबाद में बिजली संकट होगा खत्म, यहां बनेंगे पांच नए पावर ग्रिड

संक्षेप: धनबाद में बिजली समस्या के स्थायी समाधान के लिए पांच नए ग्रिड बनाए जा रहे हैं। इनके चालू होने से जिला डीवीसी की कटौती से मुक्त हो जाएगा और पतरातू थर्मल पावर प्लांट से पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

धनबाद जिले की बढ़ती आबादी व कल करखाने, उद्योग, व्यवसायों को आने वाले समय में बिजली संकट की सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों को भी पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। इससे लोगों को काफी राहत होगी। इसके लिए धनबाद में पांच ग्रिड बनाए जाएंगे। इनमें से एक ग्रिड का काम चालू हो गया। शेष चार ग्रिड बनाने के लिए टेंडर निकाल कर फाइनल होने के करीब है। बता दें कि जिले में दो ग्रिड बन कर तैयार हैं। पांच ग्रिड और बनने से यह संख्या सात हो जाएगी।

विभागीय अधिकारी का कहना है कि सबकुछ ठीक रहा तो तीन साल में ग्रिड बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कनेक्शन जोड़कर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जाएगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी।

बिजली विभाग की ओर से भेजा गया था प्रस्ताव बिजली विभाग की ओर से पिछले साल निरसा, सिंदरी, धनबाद और टुंडी में ग्रिड बनाने के लिए जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव जेबीवीएनएल मुख्यालय भेजा गया था। इसकी मंजूरी मिलने के बाद टेंडर निकाला गया। जो अब फाइनल होने के करीब है। टेंडर आंवटन होने के बाद काम शुरू किया जाएगा। पूरा होने के बाद बिजली विभाग की ओर से पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। बेलगड़िया (बलियापुर) में ग्रिड बनाने का काम जारी है। काम पूरा होने के बाद धनबादवासियों को आने वाले समय में बिजली संकट से पूरी तरह से राहत मिलेगी। इसके अलावा धनबाद डीवीसी की बिजली से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा।

महुदा-पुटकी ग्रिड बनकर तैयार इधर, महुदा-पुटकी ग्रिड बनकर तैयार है। इसे इस साल चालू करने की बात अधिकारी की ओर से की जा रही है। इसके चालू होने से लोगों को काफी हद तक बिजली संकट से राहत मिलेगी।

पतरातू में चार हजार मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जेबीवीएनल और एनटीपीसी मिल कर बना रही है। इससे 800 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू भी गया है। नए ग्रिड में यहीं से बिजली आपूर्ति की जाएगी। अभी धनबाद के 80 प्रतिशत क्षेत्रों में डीवीसी की बिजली आपूर्ति की जा रही है, जहां अक्सर लोडशेडिंग की समस्या झेलनी पड़ रही है।