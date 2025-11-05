धनबाद में प्रिंस खान के 11 करीबियों पर बड़ी कार्रवाई, 14 लाख नकद और हथियार जब्त

संक्षेप: धनबाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े 11 करीबियों के घरों पर बड़ी छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया है, जहां से 13-14 लाख रुपये नकद, एक हथियार और जमीन के अहम दस्तावेज़ जब्त किए गए हैं।

वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान से वास्ता रखनेवालों की धनबाद पुलिस ने मंगलवार को नकेल कसी। मंगलवार को पौ फटते ही धनबाद पुलिस की अलग-अलग टीमों ने भूली मोड़, कबाड़ी पट्टी, वासेपुर, पांडरपाला के साथ बरवाअड्डा कुर्मीडीह आदि क्षेत्र में जमीन कारोबारियों व प्रिंस के 14 करीबियों के घरों में दबिश दी। करीब 11 कारोबारियों व शागिर्दों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके ठिकानों से 13-14 लाख रुपए जब्त किए हैं। एक हथियार भी जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस ने हालांकि नकद जब्ती के संबंध में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा भारी मात्रा में जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले में अलग से भी एफआईआर कर रही है।सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी की अगुवाई में पुलिस अफसरों व जवानों ने मंगलवार की सुबह साढ़े पांच बजे छापेमारी शुरू की। एसएसपी प्रभात कुमार लगातार कार्रवाई की अपडेट ले रहे थे।

प्रिंस खान गैंग को जमीन के ‘जिन्न’ ने किया मालामाल धनबाद। फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ में गैंग्स की 'बरकत' की कहानी के पीछे कोयले और लोहे के अवैध कारोबार को दिखाया गया था। वासेपुर को दशकों से जानने वाले भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। मगर पिछले डेढ़ दशकों में स्थितियां काफी बदल गईं हैं। आज वासेपुर की तीसरी पीढ़ी जमीन से निकले ‘जिन्न’ से मालामाल हो रही है। पुलिस भी मानती है कि कुख्यात प्रिंस खान और उसके भाई गोपी ने जमीन के धंधे से अकूत संपत्ति बनाई है।

पुलिस को जानकारी मिली है कि दुबई में रहते हुए प्रिंस और गोपी की नजर धनबाद की कीमती जमीनों पर है। जमीन के धंधे और रंगदारी से मिले रुपयों से ही प्रिंस दुबई में लांड्री और कोलकाता में रेस्टोरेंट चलवा रहा है। वासेपुरइलाके में जमीन की हर बड़ी डील में गैंग का 'हिस्सा' तय है। इस बीच प्रिंस और गोपी की संपत्ति का ब्योरा ईडी भी जुटा रही है। पिछले साल ईडी ने प्रिंस के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज कर उसके करीबी शकील को पूछताछ के लिए बुलाया था।

पुलिस ने पहले ही तैयार की थी सहयोगियों की सूची पुलिस ने प्रिंस खान को सहयोग करनेवाले कारोबारियों की सूची तैयार की थी। जांच के दौरान वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के चचेरे भाई कबाड़ी पट्टी निवासी परवेज खान के घर से पुलिस ने एक पिस्टल जब्त किया है। लाइसेंस मांगने पर नागालैंड से जारी लाइसेंस पेश किया गया। पुलिस लाइसेंस की जांच कर रही है। पुलिस ने परवेज के घर से कुछ रकम भी बरामद की।