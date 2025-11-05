Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़dhanbad police action prince khan gang aides cash weapon seized
धनबाद में प्रिंस खान के 11 करीबियों पर बड़ी कार्रवाई, 14 लाख नकद और हथियार जब्त

धनबाद में प्रिंस खान के 11 करीबियों पर बड़ी कार्रवाई, 14 लाख नकद और हथियार जब्त

संक्षेप: धनबाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े 11 करीबियों के घरों पर बड़ी छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया है, जहां से 13-14 लाख रुपये नकद, एक हथियार और जमीन के अहम दस्तावेज़ जब्त किए गए हैं।

Wed, 5 Nov 2025 08:50 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on

वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान से वास्ता रखनेवालों की धनबाद पुलिस ने मंगलवार को नकेल कसी। मंगलवार को पौ फटते ही धनबाद पुलिस की अलग-अलग टीमों ने भूली मोड़, कबाड़ी पट्टी, वासेपुर, पांडरपाला के साथ बरवाअड्डा कुर्मीडीह आदि क्षेत्र में जमीन कारोबारियों व प्रिंस के 14 करीबियों के घरों में दबिश दी। करीब 11 कारोबारियों व शागिर्दों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके ठिकानों से 13-14 लाख रुपए जब्त किए हैं। एक हथियार भी जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस ने हालांकि नकद जब्ती के संबंध में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा भारी मात्रा में जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले में अलग से भी एफआईआर कर रही है।सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी की अगुवाई में पुलिस अफसरों व जवानों ने मंगलवार की सुबह साढ़े पांच बजे छापेमारी शुरू की। एसएसपी प्रभात कुमार लगातार कार्रवाई की अपडेट ले रहे थे।

प्रिंस खान गैंग को जमीन के ‘जिन्न’ ने किया मालामाल

धनबाद। फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ में गैंग्स की 'बरकत' की कहानी के पीछे कोयले और लोहे के अवैध कारोबार को दिखाया गया था। वासेपुर को दशकों से जानने वाले भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। मगर पिछले डेढ़ दशकों में स्थितियां काफी बदल गईं हैं। आज वासेपुर की तीसरी पीढ़ी जमीन से निकले ‘जिन्न’ से मालामाल हो रही है। पुलिस भी मानती है कि कुख्यात प्रिंस खान और उसके भाई गोपी ने जमीन के धंधे से अकूत संपत्ति बनाई है।

पुलिस को जानकारी मिली है कि दुबई में रहते हुए प्रिंस और गोपी की नजर धनबाद की कीमती जमीनों पर है। जमीन के धंधे और रंगदारी से मिले रुपयों से ही प्रिंस दुबई में लांड्री और कोलकाता में रेस्टोरेंट चलवा रहा है। वासेपुरइलाके में जमीन की हर बड़ी डील में गैंग का 'हिस्सा' तय है। इस बीच प्रिंस और गोपी की संपत्ति का ब्योरा ईडी भी जुटा रही है। पिछले साल ईडी ने प्रिंस के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज कर उसके करीबी शकील को पूछताछ के लिए बुलाया था।

पुलिस ने पहले ही तैयार की थी सहयोगियों की सूची

पुलिस ने प्रिंस खान को सहयोग करनेवाले कारोबारियों की सूची तैयार की थी। जांच के दौरान वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के चचेरे भाई कबाड़ी पट्टी निवासी परवेज खान के घर से पुलिस ने एक पिस्टल जब्त किया है। लाइसेंस मांगने पर नागालैंड से जारी लाइसेंस पेश किया गया। पुलिस लाइसेंस की जांच कर रही है। पुलिस ने परवेज के घर से कुछ रकम भी बरामद की।

रातभर बनी योजना, पौ फटते ही पुलिस की दबिश

प्रिंस खान के गुर्गों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सोमवार को रातभर एसएसपी प्रभात कुमार की मौजूदगी में योजना बनी। अलग-अलग टीमों को अलग-अलग टारगेट दिया गया। सुबह होते ही टीम एक साथ वासेपुर, पांडरपाल और बरवाअड्डा पहुंची। वासेपुर में प्रिंस खान के करीबियों के खिलाफ धनबाद पुलिस ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।