धनबाद में कोल फिल्ड BCCL एरिया में दरकी जमीन; मकान ध्वस्त, कई घरों में दरारें

धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर बीसीसीएल एरिया में सोमवार को जमीन धंसने की घटना में एक मकान जमींदोज हो गया जबकि एक दर्जन अन्य घरों में दरारें आ गईं। प्रभावित परिवार को दूसरी जगह ले जाया गया है।

धनबाद के कोल फिल्ड एरिया में एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) क्षेत्र में सोमवार को जमीन धंसने की घटना के बाद एक मकान जमींदोज हो गया जबकि एक दर्जन अन्य घरों में दरारें आ गईं। यह घटना सोमवार तड़के जोगता थाना क्षेत्र में हुई। प्रभावित परिवार को दूसरी जगह ले जाया गया है।

कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार को तड़के जोगता थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल के मोदीडीह कोलियरी क्षेत्र में न्यू श्याम बाजार के पास शबरी बस्ती में हुई। धंसाव यानी जमीन दरकने की घटना सुबह तीन से चार बजे के बीच हुई। इस वजह से एक आवासीय संरचना पूरी तरह ध्वस्त हो गई जबकि लगभग एक दर्जन अन्य घरों में दरारें पड़ गईं।

स्थानीय लोगों ने बताया बताया कि अरुण रजक नामक शख्स का घर उस समय ढह गया जब परिवार सो रहा था। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। रजक के घर की छत और दीवारें गिरने से पहले तेज आवाज से उनकी नींद खुल गई।

मोदीडीह कोलियरी के परियोजना अधिकारी गोपालजी ने बताया कि प्रभावित परिवार को अस्थायी रूप से मोदीडीह सामुदायिक भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। बस्ती से विस्थापित सभी परिवारों को तेतुलमारी क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा।

घटना के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा करने वाले बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि उन्होंने बीसीसीएल अधिकारियों से मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने और पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह निवासियों को बार-बार होने वाले भूमि धंसाव के खतरे से बचाने के लिए उचित दीर्घकालिक उपाय करे।