Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धनबाद नगम निगम के किस वार्ड में किसने मारी बाजी, यहां देखिए नवनिर्वाचित पार्षदों की पूरी लिस्ट

Mar 01, 2026 12:59 am ISTहिन्दुस्तान टीम धनबाद, झारखंड
share Share
Follow Us on

Dhanbad Nagar Nigam election ward wise result: धनबाद नगर निगम में मेयर पद के अलावा सभी वार्डों के लिए हुए चुनावों के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए। परिणाम देर रात तक आए।

धनबाद नगम निगम के किस वार्ड में किसने मारी बाजी, यहां देखिए नवनिर्वाचित पार्षदों की पूरी लिस्ट

Dhanbad Nagar Nigam election ward wise result: धनबाद नगर निगम में मेयर पद के साथ ही सभी वार्डों के लिए हुए चुनावों के परिणाम मतगणना शुरू होने के दूसरे दिन यानी शनिवार देर रात तक आ गए। यहां मेयर पद पर पूर्व विधायक संजीव सिंह ने बाजी मारी। भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले संजीव सिंह ने अपने निकटतम उम्मीदवार और झामुमो समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को 31,902 वोटों से हराया। उधर शहर के विभिन्न वार्डों के लिए हुए चुनाव के परिणाम भी काफी दिलचस्प रहे। कई वार्डों में तो बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और 100 से भी कम वोटों से जीत का फैसला हुआ। इस खबर में हम आपको धनबाद के 55 वार्डों में हुए चुनाव के परिणाम बता रहे हैं, इसमें शुक्रवार और शनिवार दोनों दिनों को मिलाकर आए चुनाव परिणाम शामिल हैं।

धनबाद के किस वार्ड में किसने मारी बाजी, ये रही सूची

वार्ड नंबर 1

डॉ. मधुमाला : 4183 (प्राप्त मत)

संध्या स्वर्णकार : 3468 (प्राप्त मत)

जीत का अंतर : 715

------------------------

वार्ड नंबर 2

मोहम्मद शाहबुद्दीन : 4364

बशिष्ठ चौहान : 3391

जीत का अंतर : 973

------------------------

वार्ड नंबर 3

रागिनी विनायक गुप्ता : 5014

मंजू देवी : 2661

जीत का अंतर : 2373

------------------------

वार्ड नंबर 4

राममूर्ति सिंह : 2089

पिंटू कुमार : 1605

जीत का अंतर : 484

------------------------

वार्ड नंबर 5

निरुपमा देवी : 2125

राजेंद्र प्रसाद : 1221

जीत का अंतर : 904

------------------------

वार्ड नंबर 6

कल्पना महतो : 2145

सुमन महतो : 1151

जीत का अंतर : 994

------------------------

वार्ड नंबर 7

अरूण कुमार चौहान : 3189

ममता कुमारी : 804

जीत का अंतर : 2385

------------------------

वार्ड नंबर 8

रामेश्वर तुरी : 4485

लक्ष्मण यादव : 3302

जीत का अंतर : 1183

------------------------

वार्ड नंबर 9

सुनैना पासवान : 2250

चांदतारा देवी : 1685

जीत का अंतर : 565

------------------------

वार्ड नंबर 10

देवाशीष पासवान : 1447

मिथुन यादव : 1390

जीत का अंतर : 57

------------------------

वार्ड नंबर 11

बद्री रविदास : 1735

राजेश विश्वकर्मा : 1000

जीत का अंतर : 735

------------------------

वार्ड नंबर 12

शोभा देवी : 2742

शहनाज बानो : 2056

जीत का अंतर : 686

------------------------

वार्ड नंबर 13

करमी देवी : 3350

सुनीता देवी : 1839

जीत का अंतर : 1511

------------------------

वार्ड नंबर 14

मो. नेसार आलम : 6904

जुबैदा परवीन : 3224

जीत का अंतर : 3680

------------------------

वार्ड नंबर 16

अरुणा कुमारी : 2702

अनिता कुमारी : 2473

जीत का अंतर : 229

------------------------

वार्ड नंबर 17

मो. इम्तियाज अंसारी : 2200

मो. नौशाद आलम : 1867

जीत का अंतर : 333

------------------------

वार्ड नंबर 18

समीदा बीबी : 3624

गुड़िया देवी : 1992

जीत का अंतर : 1632

------------------------

वार्ड नंबर 19

नाजिया परवीन : 2807

हबीबा गौसिया : 1722

जीत का अंतर : 1085

------------------------

वार्ड नंबर 20

अशोक कुमार गुप्ता : 6818

बसन्त कुमार यादव : 1650

जीत का अंतर : 5168

------------------------

वार्ड नंबर 21

उर्मिला मंडल : 4400

अंदिला देवी : 3800

जीत का अंतर : 600

------------------------

वार्ड नंबर 22

सुमन सिंह : 2266

सरस्वती देवी : 1986

जीत का अंतर : 280

------------------------

वार्ड नंबर 23

पुष्पा देवी : 1830

निपेन चौधरी : 1344

जीत का अंतर : 486

------------------------

वार्ड नंबर 24

सरिता सिंह : 1507

कविता देवी : 1378

जीत का अंतर : 129

------------------------

वार्ड नंबर 25

प्रिय रंजन : 4807

जगत महतो : 2293

जीत का अंतर : 2514

------------------------

वार्ड नंबर 26

विकास रंजन : 3079

निर्मल मुखर्जी : 1378

जीत का अंतर : 1700

------------------------

वार्ड नंबर 27

स्वेताम राज : 1374

पुष्पा देवी : 1298

जीत का अंतर : 76

------------------------

वार्ड नंबर 28

मनोरंजन कुमार : 3237

अभय कुमार : 1070

जीत का अंतर : 2167

------------------------

वार्ड नंबर 29

संजू देवी : 3873

मृत्युंजय कुमार सिन्हा : 1760

जीत का अंतर : 2113

------------------------

वार्ड नंबर 30

निर्मला देवी : 4191

अभिषेक कुमार सिन्हा : 2240

जीत का अंतर : 1951

------------------------

वार्ड नंबर 31

मीनाक्षी सिंह : 3259

प्रियंका लाल : 2479

जीत का अंतर : 780

------------------------

वार्ड नंबर 32

रश्मि राज : 2627

राजीव रंजन : 2347

जीत का अंतर : 280

------------------------

वार्ड नंबर 33

मेनका सिंह : 5050

निधि सिंह : 981

जीत का अंतर : 4069

-------------------------

वार्ड नंबर 34

गौरी देवी : 2264

कुमारी प्रीति : 1184

जीत का अंतर : 1080

------------------------

वार्ड नंबर 35

सोनाली कुमारी : 2373

उमाचरण रजवार : 1163

जीत का अंतर : 2110

------------------------

वार्ड नंबर 36

सुमन देवी : 1863

मुकेश कुमार राय : 1833

जीत का अंतर : 30

------------------------

वार्ड नंबर 37

गुड़िया देवी : 3483

शम्पत देवी : 1310

जीत का अंतर : 1172

------------------------

वार्ड नंबर 38

जय कुमार : 2815

रमेश रजवार : 1601

जीत का अंतर : 1214

------------------------

वार्ड नंबर 39

चंदन कुमार महतो : 3367

गफार अंसारी : 1670

जीत का अंतर : 1697

------------------------

वार्ड नंबर 40

काजल कुमारी : 3322

माजदा खातून : 3053

जीत का अंतर : 269

------------------------

वार्ड नंबर 41

अनुरंजन कुमार सिंह : 2587

इफ्तिखार हुसैन : 2071

जीत का अंतर : 516

------------------------

वार्ड नंबर 42

मुनी लाल रविदास : 3259

धर्मवीर पासवान : 2251

जीत का अंतर : 1008

------------------------

वार्ड नंबर 43

शाहनाज खातून : 3700

रूबी धीबर : 1639

जीत का अंतर : 2061

------------------------

वार्ड नंबर 44

हुलासो देवी : 5155

रेनु केशरी : 1336

जीत का अंतर : 3789

------------------------

वार्ड नंबर 46

रानी देवी : 2258

रूपा देवी : 2005

जीत का अंतर : 253

------------------------

वार्ड नंबर 47

तारा मुन्नी देवी : 1674

नेहा देव : 1389

जीत का अंतर : 285

------------------------

वार्ड नंबर 48

मो.अलीम अंसारी : 2738

गणेश साव : 1664

जीत का अंतर : 1074

------------------------

वार्ड नंबर 49

बबीता गोराई : 3538

रोमा देवी : 1034

जीत का अंतर : 2504

------------------------

वार्ड नंबर 50

रीना महतो : 4836

सुषमा देवी : 1693

जीत का अंतर : 3143

------------------------

वार्ड नंबर 51

वीरेंद्र कुमार : 2174

पायल सुपकार : 1572

जीत का अंतर : 602

------------------------

वार्ड नंबर 52

लक्ष्मी कुमारी : 1675

प्रियंका देवी : 1458

जीत का अंतर : 217

------------------------

वार्ड नंबर 53

गणेश चन्द्र महतो : 2039

प्रदीप कुमार महतो : 1053

जीत का अंतर : 986

------------------------

वार्ड नंबर 54

नीरज कुमार सिंह : 1069

गोपाल महतो : 998

जीत का अंतर : 71

------------------------

वार्ड नंबर 55

साहेब राम हेंब्रम : 5696

दीपक कुमार हेंब्रम : 940

जीत का अंतर : 4756

ये भी पढ़ें:दुमका में अभिषेक तो कोडरमा में साजिद की जीत;झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम
ये भी पढ़ें:बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी BJP आगे, विपक्ष को झटका; झारखंड में कहां कौन जीता
ये भी पढ़ें:झारखंड निकाय चुनावों के आए नतीजे, कौन कहां से जीता; देखें लिस्ट
वार्ड 31 की नवनिर्वाचित पार्षद मीनाक्षी सिंह।
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।